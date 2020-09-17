【文/李曉萍、攝影/曾信耀、圖片提供/惡地農夫】

田寮全區80%以上面積為泥岩地層分布，灰白色的鋸齒狀山脊陡峭險峻，童山濯濯，滿佈大小蝕溝，荒涼如月球表面。走訪「土黏、水鹹、人勤儉」的田寮，傳統與文化在惡地綻放，河床沖積土壤復育品質優異的地瓜，DIY小竹筏重現先民生活記憶，田寮不只是月世界。

惡地綻放里山精神

光禿禿的脊稜寸草不生，泥岩層無法蓄積水分，艱困條件淬鍊出先民適應環境的智慧，田寮人利用山溝地種植芭樂、棗子、山蕉、黃麻等，雖然耕地為畸零地、產量不高，但高鹼性泥岩中富含鈉和鎂，作物成長緩慢，長出的水果特別甜美，尾韻豐厚，「所以養出全台灣最挑的嘴」深耕地區多年的丁素貞帶著一抹驕傲形容田寮人。

來到二仁溪畔，丁姐指著綠油油的河階台地說，「颱風汛期，整片河床都會被淹沒。」颱風季後，河川氾濫留下富含微量元素的沖積泥土，混合泥岩地鹼性土的特質，以前田寮人乾季在這裡種地瓜，無需農藥或肥料，就能孕育層次豐富的甜味，代代傳承與自然共處的耕種智慧，就是現在推行的自然農法與里山精神。

丁姐的女兒梁舒婷從南藝大建築藝術研究所畢業後，選擇返回故鄉，與丁姐攜手創立「惡地農夫工作室」，希望結合農務體驗、DIY手作、社區小旅行等活動，推廣家鄉文化、觀光與產業。想起昔日田寮人在河階地耕種的歷史，幾年前開始推動復耕地瓜，3至4月是盛產期，舒婷帶著遊客到二仁溪畔，體驗下田採地瓜的樂趣。

二仁溪年年氾濫，留下的沖積黃土能耕作出甜美鬆軟的地瓜。（攝影/曾信耀） 走進河床台地拔地瓜，體驗農夫豐收的快樂。(照片提供/惡地農夫) 甜蜜蜜地瓜餅

「地瓜一年收穫一次，蒸好了放進冷凍庫可吃整年，地瓜葉還能養豬，等於又多一隻零存整付的行動糧。」丁姐揉捏手中蒸熟的地瓜泥，不忘補充田寮人選擇地瓜的智慧。灑點地瓜粉增加Ｑ度，依個人喜好加糖，搓得表面滑溜光亮，忽然玩心大起，握在手心當黏土塑形，圓餅、星星、愛心、小兔子等形狀陸續出現，下油鍋煎出甜滋滋的地瓜香，搭配冰涼的當季水果氣泡水，透過味道傳遞，田寮的形象逐漸清晰。

參加「惡地農夫工作室」的手作地瓜餅活動，用味蕾寫下田寮印象。（攝影/曾信耀） 手作小竹筏 傳承流竹文化

農作物生長不易，惡地唯有刺竹蓬勃，昔日居民把山上的竹子運送到下游茄萣白砂崙販售，成為經濟來源之一，山區交通不便，先民把竹子綁成竹筏，漂流於蜿蜒的二仁溪，形成獨特的「放流竹」文化。

每年雨季結束、北風將起就是放流竹的時節，田寮與內門居民約好日子，5至6艘竹筏頭尾相接，一起出發。從前二仁溪是寬闊的Ｕ型河谷，兩岸都是礫石灘，順流而下也不是件簡單事，遇上河川乾竭，竹筏擱淺，一群人得合作堆石攔水，待水位上升後分段前進，30多公里的河道，可能耗時三天才到達。

2015年曾邀請耆老再一次動手綁竹筏，復刻「放流竹」的經典畫面。(照片提供/惡地農夫) 民國45年崇德大橋啟用後，運送竹子方便又有效率，「放流竹」從此走入歷史，綁竹筏這門功夫也面臨失傳。舒婷拜訪當地耆老時，無意間聽聞「放流竹」的故事，不願老田寮人的生活記憶隨時間消逝，除了文字訪談記錄這段珍貴的地方史，2015年更邀請耆老再次動手綁竹筏，重現「放流竹」場景。

雖然無法親自站上竹筏，體驗二仁溪漂流的滋味，參加「惡地農夫工作室」的竹筏DIY活動，一邊用麻繩綁一艘專屬小竹筏，一邊聽丁姐講放流竹故事，田寮的溫暖人情和生活文化，似乎也悄悄撩進心坎裡。

惡地農夫工作室

地址：高雄市田寮區崇德路91號

電話：07-636-7130

時間：活動及遊程採預約方式，限10人以上報名

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.09】