用工藝將民俗化為有形 一次看遍台灣傳統生活之美

【文/Jasmine Wazowski 、圖片提供/文化部文化資產局】

科技來自於人性，工藝源起於生活，大樹區佛光山佛陀紀念館以台灣傳統生活美學為主題，即日起至11月29日期間推出「匠心具足－親近臺灣傳統工藝特展」，集結全台具代表性的45位國寶工藝師及超過百件精妙的工藝創作，令人驚艷不已。

此次特展涵蓋台灣傳統文化中的民生用品、宗教神佛像、祭祀禮器與建築裝飾等，每件展品由國寶級工藝師親手製成，背後蘊藏台灣特色信仰、風俗和民間傳說，不只結合工藝與美學，更是台灣傳統文化的珍貴紀錄，十分值得一訪。

「傳統木雕」工藝代表葉經義的作品《清明上河圖》以浮雕成具立體空間深邃視野的景觀，呈現虛實相間、動靜輝映的完整作品。（照片提供/文化部文化資產局） 展覽現場以「民生．器用」、「宗教．禮俗」、「藝術．審美」、「粧佛．傳承」為四大主題，其中以粧佛工藝雕刻技法聞名全台的鹿港施氏家族，由被譽為「神刀」的施修禮開始，由其子施至輝接棒，精妙結合木雕與漆藝之泉州式粧佛技藝，榮獲人間國寶的美稱，傳承至今第三代施世瞳發揚光大，家族三代跨越百年共展出50件作品，猶如台灣粧佛工藝史的精華紀錄。

對照施至輝（左）、施修禮（中）、施世曈（右），三代分別雕刻的觀音作品，可看出代代傳習，融合了傳承與個人表現，正是其可貴之處。（照片提供/文化部文化資產局） 主辦單位文化部文化資產局表示，昔日台灣重要傳統工藝的傳承，大多透過家族世襲或師徒傳授一代代延續下來，家族傳承有家人暨師徒關係，師徒傳授通常徒弟拜師三年四個月出師，其關係亦如家人般親密，使這些工藝技法因此更顯珍貴。近年來環境改變，進入匠藝門戶的學徒日益稀少，職業學校不如以前普遍，透過此次特展，讓更多民眾有機會近距離欣賞傳統工藝之美，並藉此體會工藝傳承精神。

展覽名稱：匠心具足－親近臺灣傳統工藝特展

展覽地點：佛光山佛陀紀念館(第一、二展覽廳)（高雄市大樹區統嶺路1號）

展覽時間：即日起至109年11月29日（日）09:00~18:00（每週二休館）

官網：http://www.bisouth.com.tw/craft/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.09】