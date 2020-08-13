啜飲美景 預約微醺時光

【文/AS、攝影/Carter】

夏日夜晚似乎有種魔力，讓人想在外頭耍個賴、晃一下，忍不住約三五好友，出來吃個飯、喝個飲料或調酒，輕鬆地分享彼此的生活。這期的樂分享，介紹兩間有美景相伴、風情各異，能簡單喝調酒的地方，Let’s go！

高空夜景 盡在眼底

太陽西下後，華燈初上的城市襯著閃爍霓虹，來到位於中央公園的英迪格酒店高樓，悠閒倚著牆邊看著港都市景，遠在夢時代的摩天輪，也絢麗地展現繽紛色彩，高雄的夜晚正要揭開序幕。

Pier No. 1酒吧位於頂樓視野遼闊，成為近年來眺望城市夜景的絕佳地點。（攝影/Carter） 過往觀賞高雄夜景，往往要開車到壽山或小崗山，高雄中央公園英迪格酒店的Pier No. 1酒吧位於頂樓，附近無高樓大廈遮蔽，加上鄰近中央公園，因此視野遼闊，成為近年來眺望城市夜景的絕佳地點。

Pier No. 1酒吧以露天方式搭配海港意象的貨櫃造型，在場地中設置大面螢幕，夏夜晚風徐徐吹來，動感樂音、抒情音樂交錯播放，慵懶氛圍自然而生，不少人會選擇牆邊位置，將城市夜景一覽無遺，看著斜對面大立百貨的巨幅燈光秀，與好友共享美味佳餚，微醺在迷離夜色中。

Pier No. 1

(07)272-1888

高雄市新興區中山一路4號

週日至週四18:00～24:00

週五至週六18:00～02:00

沙灘吧的設計，以竹材、木質元素打造，相當融入周邊環境。 （攝影/Carter） 熱帶風情 徜徉自然

豔陽、蔚藍天空、椰子樹、燙腳沙灘有著海面吹來的熱風，還有異國語言的交談聲，剎那間以為來到了度假勝地峇里島，定眼一瞧，這兒可是高雄人喜愛的「旗津」海灘，開了一間充滿熱帶與異國風情的「Cijin Sunset Bar旗津沙灘吧」。

坐在海邊優雅喝調飲，看著潮起潮落，頗有度假氣息。 （攝影/Carter） 旗津沙灘吧以竹屋材質為設計，內部選用漂流木及南方松裝飾，周邊種植熱帶植栽，加上天然海灘環境，聆聽海浪聲音，讓人感受大自然的魅力，點一杯調飲、選幾樣西式餐點，無論是坐著賞景或在海灘漫步，都相當愉悅自在。

傍晚的魔幻天空，搭上「Love is Love」的彩虹色調，海風吹拂間啜飲酸甜滋味。（「未滿十八歲禁止飲酒」「酒後不開車，安全返家」） （攝影/Carter） 旗津沙灘吧從中午就開始營業，建議前來時間可選在傍晚前後或夜晚，伴著夕陽西下或是等待夜晚點燃蠟燭。那搖曳燭光輝映在漫天星空下，規律海浪拍打著岩石呢喃聲響，羅曼蒂克的氣氛，就像在國外度假，誰說旗津只能逛老街、吃海鮮，走一趟旗津沙灘，南洋島嶼風情近在眼前。

Cijin Sunset Bar旗津沙灘吧

(07)5716120

高雄市旗津區旗津三路1050號

週日至週五12:00～21:00；週六12:00～24:00

「未滿十八歲禁止飲酒」「酒後不開車，安全返家」

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.08】