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全台享有超高人氣的燕巢芭樂
【文/Winnie、圖片提供/高雄市政府農業局】
泥火山種出來的芭樂，顆顆翠綠飽滿又大顆。高雄燕巢是台灣芭樂最大產區，也占全台鄉鎮區域耕作面積1∕6，年產量高達7萬公噸，無論產量、產值、耕作面積皆為全台第一，並且逾半數取得產銷履歷，去年更成功外銷新加坡、馬來西亞、香港等地。
燕巢芭樂主要以珍珠芭樂為大宗，因有農民使用牛奶發酵的液肥來灌溉，坊間也有別名為「牛奶芭樂」，特色在於果型呈蛋圓形或接近梨形，果肉白中帶點微米色，肉質細緻，果肉香甜脆度高。近年後起之秀的帝王芭樂果型更碩大，為珍珠芭樂與無籽芭樂雜交育種，甜度更高也脆，有芭樂之王的美稱。
由於燕巢珍珠芭樂一直穩居全台拍賣價格龍頭，加上芭樂具有豐富的維他命C，一般多以鮮果食用最佳，也可以將新鮮芭樂製成果乾、果汁、蛋糕、冰棒，嘗嘗百分百芭樂鮮果濃縮變身的好滋味。
【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.08】
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