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玩旗津拍海珍珠 捕捉夕陽美景
【文/宇翎、攝影/Carter】
旗津面海的步道上，近年來有不少大型藝術作品妝點其中，讓旅人到此取景拍照，散步走走或騎著腳踏車，聽著浪音、吹著海風，悠閒宛若國外海邊氛圍，讓人來了又想再來、回味再三，更有人來拍婚紗照，留下甜蜜相依的身影。
令人印象深刻的「海珍珠」位在旗津貝殼館附近，外觀漆上外白內金的顏色，靜靜矗立著，就像沙灘上的一顆貝殼，襯著藍天白雲及滾滾碎浪，彷彿是大自然餽贈的禮物。
「海珍珠」造型前後留的通透洞口，讓不少人透過此處巧思佈景，等待落日時分，夕陽將海面暈染成一片澄亮，在太陽落進洞口瞬間按下快門，獲得剎那美照，成為旗津之旅的難忘回憶。
海珍珠
高雄市旗津區旗津三路（近貝殼館）
【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.08】
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