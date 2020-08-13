玩旗津拍海珍珠 捕捉夕陽美景

外白內金、放射狀的造型，吸引不少人在此拍照打卡。（攝影/Carter） 【文/宇翎、攝影/Carter】

旗津面海的步道上，近年來有不少大型藝術作品妝點其中，讓旅人到此取景拍照，散步走走或騎著腳踏車，聽著浪音、吹著海風，悠閒宛若國外海邊氛圍，讓人來了又想再來、回味再三，更有人來拍婚紗照，留下甜蜜相依的身影。

在周邊綠地席地而坐，看著前方奔跑玩耍的人們，內心有說不出的舒坦愉快。（攝影/Carter） 令人印象深刻的「海珍珠」位在旗津貝殼館附近，外觀漆上外白內金的顏色，靜靜矗立著，就像沙灘上的一顆貝殼，襯著藍天白雲及滾滾碎浪，彷彿是大自然餽贈的禮物。

「海珍珠」造型前後留的通透洞口，讓不少人透過此處巧思佈景，等待落日時分，夕陽將海面暈染成一片澄亮，在太陽落進洞口瞬間按下快門，獲得剎那美照，成為旗津之旅的難忘回憶。

在太陽落進洞口瞬間按下快門，成為旗津之旅的難忘回憶。（攝影/Carter） 海珍珠

高雄市旗津區旗津三路（近貝殼館）

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.08】