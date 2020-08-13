【文/Ruby、圖片提供/高雄市政府觀光局】

「高雄100百選美饌」活動在歷經一個月的評選時間，名單熱鬧出爐！第一波有近300家報名，選出170家進入評選；經過12名評審老師的精挑細選下，最後選出83家老味店家及30家夜市好味業者，競爭激烈、百店爭鳴，不如趁這一波安排遊程，振興店家同時，也用美食犒賞自己！

今年是高雄從「打狗」更名的100周年，適逢新冠肺炎疫情影響各地民生消費，在觀光局的規劃下，推出「高雄100百選美饌」活動，精選優質的在地店家，期望成為旅人造訪高雄，必吃的美食旅遊指南。

活動自六月開跑，邀請高雄知名的美食部落客「跟著左豪吃不胖」、「吃心絕對」、「姊妹淘甜美時光」及專業美食記者楊為仁、顏怡今等人進行初評，再由亞洲美食天王陳鴻、美食文學家焦桐、香港食神阿寶師何京寶、台灣餐飲產業工會理事長林登春等12位美食專家評審，透過實地走評，與店家互動交流，透過交叉討論方式，選出入選業者；另外，夜市好味的入選商家，經過網路激烈競賽後，勝出30家的人氣好味道、好口碑的美食。

評審們的美食評選馬拉松行程滿滿。（圖片提供/高雄市政府觀光局） 頒獎現場，入選店家帶來自家招牌菜色；獲得的獎座是特別經過設計的花磚造型。（圖片提供/高雄市政府觀光局） 這些獲選店家有些是為人熟知的老店家，如鹽埕郭家肉粽、左營海青王家燒餅店、林園的合春圓仔、旗山枝仔冰城；也有桌菜的圓山飯店、老新台菜、翔龍筵席等，不少老店已有二代接班，頗具文化傳承意味，光是岡山羊肉，就有四間店家入選，成績亮眼！夜市店家中，凱旋夜市入選最多，如凍圓、臭豆腐、蚵仔煎、蔥油餅等。在頒獎現場，光看名單就垂涎三尺了，入選店家業者除了領取入選證明外，還能獲得特別訂製的獎座。

民以食為天，望著百選美饌剛出爐的滿滿美食名單，就算多生幾個胃，也很難一次吃好吃滿。別心急，觀光局近期即將推出，具有人氣號召力評鑑老師，以及網路紅人組織的高雄開飯團活動，屆時邀請大家前來品嘗高雄的食文化；後續也將彙整出版成冊及製作宣傳影片，讓更多人有機會按圖索驥尋訪，未來也將結合旅宿業者，提供獲選的高雄美味、夜市美食為餐點。何不邊用美食療癒心靈，邊遊玩擁有山、海、河、港的特色高雄？我們，高雄見。

高雄100百選美饌獲選名單https://khh.travel/zh-tw/event/news/3142；

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.08】