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高雄囝仔楊大正誠實地唱 讓人對未來有了嚮往

聯合新聞網 / Takao樂高雄
滅火器樂團的台語歌，真切到連香港及中國歌迷都為之動容。(照片提供/火氣音樂)
滅火器樂團的台語歌，真切到連香港及中國歌迷都為之動容。(照片提供/火氣音樂)

【文/Jasmine Wazowski、攝影/陳晉生、圖片提供/火氣音樂】

　　滅火器樂團，台灣具代表性的台語龐克樂團，由高雄囝仔所組成，每條新歌一發布，必引起廣大迴響，若仔細看留言區，會發現一個獨特的現象，滅火器的歌總會引起共鳴留言，認為團長楊大正撰寫的詞曲特別貼近人生，擊碎在社會打拼的人們辛苦包裝下的堅強外表，聽得痛哭流涕、淚流滿面。

　　四位不唱情歌的搖滾男子漢，一個在MV裡刻劃小人物甘苦的獨立樂團，他們的歌聲濃縮了人生百態，讓經歷過的人真實有感。

這條歌是屬佇咱的歌，屬佇彼一年你我做陣行過的性命

　　「你講人生啊人生，像漂浪海上的船」、「我來自一座海上的島嶼」、「港邊傳來陣陣歌聲，佇風中輕輕放送」楊大正寫的歌詞總散發著濃郁海味，但在高雄長到16歲才北上闖蕩的他，雖然陸續搬家過幾次，卻從沒住過海邊。

楊大正認為成長的過程總會有很多問題，但不要因此害怕停下腳步。（攝影/陳晉生）
楊大正認為成長的過程總會有很多問題，但不要因此害怕停下腳步。（攝影/陳晉生）
　　他的成長過程是高雄從工業城市轉型的年代。愛河開始綠化，拆除舊圍牆，高雄港區的樣貌慢慢出現輪廓，海洋意象也開始浮現，在河畔聊天打屁的青春，是楊大正感受到高雄為一座海港城市的開始。

天色漸漸光，咱就大聲來唱著歌

　　楊大正認為，高雄特有的炎熱天氣，造就高雄人阿莎力、直接不迂迴的個性，也養成熱情、正面積極的人生觀。

　　滅火器剛成軍時，都市廢棄空間重新活化運用的概念還不普遍，鹽埕是滿布舊倉庫與老街的區域，不到20歲的的楊大正，被這樣沒落、充滿故事感的人文氛圍給深深吸引，大膽帶著滅火器，成為第一個在當地舉辦演唱會的樂團。

　　那場演場會，以賣出不到50張門票慘澹收場，做為樂觀的高雄囝仔，他相信太陽總會出來，人生要越挫越勇，繼續向前行。

　　17年後，楊大正為太陽花學運創作的《島嶼天光》，奪下金曲獎最佳年度歌曲獎殊榮，那時的滅火器長大了、成名了，不過他們最渴望的舞台始終在家鄉，把最喜歡的樂團帶回港都，始終是心中的夢想，即使後來因為入不敷出而付出巨額代價，滅火器還是轟轟烈烈地在高雄展覽館舉辦了第一屆搖滾音樂祭──火球祭，齊聚本土及海外當紅的龐克天團現場開唱，那隨著旋律沸騰的熱血，多年後依然炙熱地在數萬樂迷內心不曾飄散。

火球祭是滅火器樂團發起的獨立音樂祭。(照片提供/火氣音樂)
火球祭是滅火器樂團發起的獨立音樂祭。(照片提供/火氣音樂)
無論風偌大，阮是驕傲的台灣囝仔

　　一路風風雨雨走來，始終把故鄉、友情擺在最重要位置，曾經瘋狂不輕易妥協的楊大正，開始有了變化。

　　青春時，會覺得南北資源差異較大，為了南部被貶低感到不公的少年仔，經歷過搭著長途夜車離鄉闖蕩；後來又因高鐵通車，拉近了返鄉距離；又隨著樂團在國內外頻繁演出拓展視野，他開始懂得看事情的角度，可以溫柔而多元，城鄉差距不再那麼強烈衝擊，無論是哪座城市，都屬於這個島嶼的一部分。

　　「台灣是個很棒的地方，我們生長的土地很美好，很值得驕傲。」一路走來，不斷嘗試摸索未來的楊大正，終於露出笑意。

　　剛成為新手爸爸的他，仍然熱愛音樂，珍惜舞台，相較過去持續追尋創作上突破，現在的他，更重視如何為滅火器重新定位，才能為高雄帶來更多活力。

　　「世界在改變，我們應該學習用新方式和世界相處。」楊大正在滅火器出版樂團成軍20年音樂小說《前面有什麼？》的時刻，也宣布將工作室搬遷回高雄的最新計劃，希望將滅火器這些年走過的路與累積的資源，不只透過表演傳遞訊息，還要實際地打造更理想的環境，成為下一代最強而有力的後盾。

　　前面有什麼？楊大正依然不知道，他並不打算在此停下腳步，因為他始終是那個在徬徨中，勇敢前行的高雄囝仔。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.08】

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