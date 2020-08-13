愛鳥志工守護凌波仙子的秘密基地

【文/Winnie、攝影/Carter、圖片提供/美濃湖水雉棲地志工鄭智仁】

有「凌波仙子」稱號的水雉，秋冬時節總會來到美濃過冬，卻不見這群嬌客繁殖。四年前，劉孝伸與黃淑玫這對退休老師夫妻檔，在美濃湖打造水雉棲地，推動水雉繁殖的夢想，今年首度以集資認養計劃，讓更多人能參與復育行動。

2020年6月11日觀察紀錄寫著，「美濃湖棲地B公鳥4顆蛋都孵化了，11：20老大破殻，11：30老二破殻……」志工們自四月以來，用鏡頭記錄保育類水雉復育的過程。影片中，母鳥在滿江紅上覓食，公鳥在巢位孵蛋，小鳥躲在鳥爸爸羽翼下四處張望，讓人看了感動又欣慰。

每年四月至九月是水雉繁殖季。（攝影/Carter） 集資認養 推動環境教育

劉孝伸是美濃湖水雉棲地的幕後推手。（攝影/Carter） 國中退休老師夫妻檔劉孝伸與黃淑玫，租下美濃湖旁的一方坔地（註：濕地的舊稱），自2016年底，兩人默默營造棲地，逐步落實水雉繁殖的夢想。今年邁入第四年，不僅有更多志同道合的伙伴共襄盛舉，還首度以集資方式認養棲地，「有69人，超乎我們的預期，愈來愈多人關心環境生態，也願意盡一份心力」，鍾益新老師在教職退休後，率先拋磚引玉擔任集資行動召集人，除了有來自海內外的集資人，志工群也是功不可沒。

鍾益新特別感謝營造初期，志工的辛苦整地，除了要清除覆蓋坔地的滿江紅與俗稱「鮕呆」的泰國鱧魚，還必須跟時間賽跑，趕在水雉繁殖期到來前，種下1,500多叢菱角苗。「只要把適合的環境營造好，水雉就有機會留下來」，黃淑玫在一旁補充說道，這裡是大自然生物多樣性的寫照，不僅種植了芡實苗、野蓮苗、菱角苗多種水生植物，甚至長出了當地才有的福菜，小青蛙、斑龜也成了常客，當水蠆、豆娘、蜻蜓昆蟲增多，鳥類就愈容易覓食。

鍾益新拋磚引玉擔當「美濃湖水雉棲地」集資行動召集人。（攝影/Carter） 水雉棲地孵出希望

四月至九月是水雉繁殖季，加上特有的一妻多夫生態，從求偶、築巢、交尾、產卵、孵蛋、育雛、護幼等各種行為，往往令透過望遠鏡觀察的志工感到興趣盎然，常常守候數小時，依然樂此不疲，只為了記錄難得的生態景觀。鍾益新說，今年水雉築巢比去年更順利，讓小水雉破殼後，能充分覓食與得到防護，目前已有10隻小水雉在公鳥帶領下順利成長，還要再接再厲，迎接新生命。

感謝美濃湖水雉棲地志工的協力與付出。（攝影/Carter） 美濃水雉數量雖不多，卻因為劉孝伸、黃淑玫、鍾益新與棲地志工這群領頭「鳥」的努力，高雄市觀光局也開始規劃美濃湖區，經營水雉繁殖棲地，高雄鳥會願意協力認養，幫助棲地逐漸擴大，讓環境變得更友善，「將來水雉及水鳥棲地，將成為美濃湖生態觀光的重要區域，也是環境教育的生態據點。」

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.08】