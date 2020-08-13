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大咖部落客報到！圖文並茂好吃又好玩

聯合新聞網 / Takao樂高雄
芃芃清新氣質有幾分神似明星陳庭妮。（攝影/Carter）
芃芃清新氣質有幾分神似明星陳庭妮。（攝影/Carter）

【文/蘇銳、攝影/Carter】

　　美國藝術家安迪‧沃荷（Andy Warhol）有句名言：「在未來，每個人都能成名十五分鐘。」這句話恰巧適合用來為自媒體產業做註解。根據台灣自媒體發展協會理事長周育如觀察，近年來個人媒體創作平台興盛，其中以部落格為最久、最大宗，自無名小站至今已逾十年，成為「部落客」的熱度依然未減。現在人們接受消息的來源，不再受限傳統媒體，部落客崛起影響人們閱讀習慣，並帶動消費型態的轉變，本篇透過兩位高雄知名部落客，分享這個夯職業。

尼力會固定發文、尋找新店家介紹，透過跟老闆聊天，寫出餐廳的特色。（攝影/Carter）
尼力會固定發文、尋找新店家介紹，透過跟老闆聊天，寫出餐廳的特色。（攝影/Carter）
用插畫寫生活，親子旅遊一把罩 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

若在店家邀約過程中，遇到不適合介紹的餐點，尼力會直接跟老闆分享自己心得，給予改善建議，不會勉強硬要介紹。（攝影/Carter）
若在店家邀約過程中，遇到不適合介紹的餐點，尼力會直接跟老闆分享自己心得，給予改善建議，不會勉強硬要介紹。（攝影/Carter）
　　提到高雄親子部落客，榜上前三名絕對有「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」，創作者尼力平時有設計相關的正職工作，下班後則寫部落格分享生活，若是她的鐵粉，肯定會知道尼力最早的部落格內容是以「插畫」為主，甚至還出書、辦展覽，是不折不扣的藝文設計掛。

　　從無名小站時期分享自己的插畫，到現在以高雄親子旅遊、美食餐廳為主，尼力的部落格跟著生活一起轉變，除了正職工作、母親身分外，又斜槓兼顧部落格創作，相當令人欽佩。她擅長觀察地方動向，習慣從不同平台尋找寫文靈感，總能當天拍照、當天寫文完畢，行動力與執行力十足。

　　取著中性名字的「尼力」笑說，寫部落格讓生活更豐富有趣，也會因工作關係而跟店家變成朋友，這些意外收穫都是一般上班族難遇到的經驗。對她來說，部落格不像工作，反而像是創作、寫日記的平台；或許未來會有更多以圖片、影片、Podcast為主的創作平台，但對尼力來說，在自己的部落格中，堅守喜愛的事物並持續下去，才是最重要的事。

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

部落格：https://nellydyu.tw/

粉絲團：https://www.facebook.com/nellydyu0608/

專攻小資族群，跨足國外路更廣 美食好芃友

　　芃芃從大學就開始經營「美食好芃友」部落格，當時純粹是當日記來記錄吃到的美食，沒想過以部落格為職業，倒是出社會經歷過幾份工作後，才成為全職部落客，以高雄美食、旅遊為出發，加上外語能力不錯，開拓了國外旅遊的工作機會，意外地立足高雄，跑遍台灣、跨越國際。

　　同樣是寫美食旅遊，芃芃的部落格特別受到女性粉絲的關注，特別是上班族、小資女，不少粉絲更是與她年紀相仿，她會觀察粉絲的喜好，再加上自己平常喜愛的類型，特別蒐集有趣的景點或餐廳，像是介紹一間旅店，就會特別寫出適合拍照的場景，把粉絲關注的焦點列為優先。

芃芃希望能繼續把高雄最棒的一面介紹給大家，讓更多人認識高雄。（上圖：照片提供/芃芃、下圖：攝影/Carter）
芃芃希望能繼續把高雄最棒的一面介紹給大家，讓更多人認識高雄。（上圖：照片提供/芃芃、下圖：攝影/Carter）
　　做為全職部落客，喊累、喊沒有靈感的負面心情，鮮少在芃芃身上看到。她笑說，因為爸媽的支持，反而讓她在成為全職部落客的工作裡無後顧之憂，爸媽還會陪伴工作，成為最佳團隊；未來更希望自己能繼續把高雄最棒的一面介紹給大家，也希望透過語言優勢讓更多人認識高雄。

美食好芃友

部落格：https://angelala.tw/

粉絲團：https://www.facebook.com/mikageyoru/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.08】

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