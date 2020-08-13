體感科技打開互動新視野

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

放暑假了，好想飛越台灣、美國、澳洲、加拿大，遨遊全世界？！當太空旅行不再是遙不可及的夢想，人類對體驗的創造力愈加無遠弗屆，飛行劇院、VR電競遊戲，不斷進化的體感科技引領潮流，打開想像新視野。

飛行劇院身歷其境

「因為疫情，不能出國，那就透過i-Ride到世界不同地方」，智崴集團執行長特助吳怡萱笑著幫自家i-Ride體驗中心，宣告今年暑假檔期的活動，除了用飛行環島台灣，飛越澳洲、飛越加拿大也將首度在台獻映。越過尼加拉瀑布飛濺的水花，穿梭多倫多的華麗夜景；抑或從機艙一躍而下，穿越雲海跟隨跳傘員俯瞰澳洲陸地，追逐狂奔的袋鼠、高速行駛的汽船、享受孤單的重機騎士，彷彿親身感受並沉浸其中。

提到遊樂園通常令人聯想到戶外的雲霄飛車、自由落體，現在有一種在歐美地區流行的飛行劇院，是新型態的室內大型體感模擬遊樂設備，呈現劇場級的包覆性360度全景視聽饗宴。走進劇院，會坐上一排能朝各種方位和轉換角度的座椅，被推進直徑達20米巨型球幕中，雙腳懸空隨著載具擺盪，並搭配風、聲音、光影、水霧、氣味多種特效展演，欣賞空拍機從高空捕捉的風景，不需配戴ＶＲ眼鏡，也能模擬出親自駕駛飛機，擁有身歷其境的翱翔快感。

六軸移動座椅結合360度VR影片，觀看《攻殼機動隊》太過癮！（攝影/曾信耀） VR電競遊戲最酷炫

智崴集團在2010年打造第一座風靡世界的5D「i-Ride飛行劇院」後，至今在全世界知名樂園和景點設置超過30座「i-Ride飛行劇院」，讓全球超過3,000萬人的飛行夢想成真。除此之外，近幾年智崴更將優秀的軟硬體研發實力，投注在實現玩家們的想像，包括專業High-End等級的賽車模擬器，讓法拉利車友也前來挑戰破紀錄；與空軍官校產學合作的飛行模擬器，有AT-3教練機、幻象2000、F-16、俄羅斯蘇愷戰鬥機多種選擇，吳怡萱說，模擬科技就是讓人在安全的場域裡，盡情體驗享受娛樂。

賽車平台模擬器以六軸平台呈現最真實細緻的賽道體驗。（攝影/曾信耀） 在智崴體感電競基地中，有兩項搭配智崴體感模擬系統的VR體感設施「閃電對決2」與「Q-Ride」，與一般電競遊戲不同的是，體感電競突破鍵盤滑鼠遊戲操作，坐在有六軸平台的體感座椅，戴上專為遊戲設計的VR頭盔及飛行搖桿，玩家可操控裝甲機器人，在虛擬世界中與對手決一死戰。

Q-Ride帶給玩家超寫實的海底冒險，把最先進的動作平台，搭配VR技術，透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與位移的擬真體感科技，完美地與視覺內容結合，讓玩家開心漫遊海底世界。

模擬科技從3D虛擬遊戲，在短短20年進展到5D體感特效，想嘗試最酷、最新潮的VR電競遊戲，體感科技讓你的想像成真。

i-Ride KAOHUIUNG

地址：高雄市前鎮區復興四路9號（智崴集團）

電話：（07）537-2858

官網：http://www.brogent.com/zh-tw

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.08】