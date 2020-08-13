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好玩桌遊 大腦動起來！

聯合新聞網 / Takao樂高雄

Joanne笑說，有了桌遊這樣的休閒活動，讓家人朋友聚在一起，聊天、動腦很開心。（攝影/曾信耀）
Joanne笑說，有了桌遊這樣的休閒活動，讓家人朋友聚在一起，聊天、動腦很開心。（攝影/曾信耀）
【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

Tobey與Joanne夫妻倆成立的Tobey’s Game Café(頭比家遊戲咖啡館)。（攝影/曾信耀）
Tobey與Joanne夫妻倆成立的Tobey’s Game Café(頭比家遊戲咖啡館)。（攝影/曾信耀）
　　桌遊，顧名思義就是桌上遊戲。近年桌遊成為一個專有名詞，從純粹的興趣演變為流行娛樂遊戲產業，德國年度遊戲大獎Spiel des Jahres（SDJ）被譽為桌遊界的奧斯卡 ，還有各種競賽、募資應運而生，桌遊遊戲數量呈現爆炸性成長。拜科技之賜，桌遊還能結合手機APP、VR沉浸式體驗，就算在家防疫也不無聊，快來揪團燒腦、推理，一起開心、一起玩！

頭比家遊戲咖啡館 時事遊戲寓教於樂

　　「最近時事議題就是瘟疫危機」，Joanne說明遊戲玩法，在瘟疫危機中，玩家們扮演抗疫小組的成員，必須在四種致命病毒滅絕人類之前，遏止病毒爆發，合力研究出疫苗解藥。頭比家遊戲咖啡館十四年前成立時，是高雄第一家桌遊主題店，當時「桌遊」也從國外引進台灣約三年而已。

　　在台灣，「桌遊」概念尚未成形時，擺放在櫥窗的桌遊，往往被認為是電玩、卡匣，最初是外國人相約聚會來玩遊戲，但這裡又不是酒吧，美國人Tobey與Joanne夫妻倆，想起曾被檢舉有外籍人士聚賭，還以此為樂被揶揄了一番。

　　由於早期引進台灣的桌遊，多偏重幼兒遊戲教材，近十年才打破年齡的刻板印象，帶起桌遊風潮。其實，桌遊有千變萬化的玩法，充滿無限想像空間，還必須考驗機智的策略應用。Joanne解釋，桌遊屬於個人化的遊戲體驗，可以一個人玩，也可以是多人的派對遊戲，桌遊寓教於樂，不只能提供專業物理、語言治療，目前利用桌遊輔療融入長照樂齡，同時結合肢體協調，只要有心，人人都可以是玩家！

Tobey’s Game Cafe頭比家遊戲咖啡館

地址：高雄市三民區博仁街1號

電話：（07）322-3929

時間：11：30～21：30，週一公休

孫傳坤是資深的桌遊玩家。（攝影/曾信耀）
孫傳坤是資深的桌遊玩家。（攝影/曾信耀）
龐奇桌遊餐廳 燒腦推理快來接招

　　「Unlock」是結合桌遊、APP和密室逃脫的新一代遊戲，超夯桌遊「狼人殺」同時鍛鍊口才與考驗邏輯分析水平；「推理事件簿」遊戲體驗再升級，戴上VR眼鏡，讓犯案現場更加立體，龐奇桌遊創辦人孫傳坤說，「這一、兩年推理桌遊太熱門了。」

　　龐奇桌遊成立迄今十一年，從起初僅有十款遊戲，如今是高雄規模最大的桌遊店，現場多達近千款遊戲選擇，還有上萬種庫存遊戲，還經營桌遊專業部落格達十年之久。桌遊娛樂產業在台發展十多年，玩家人數不停地成長，三年前來到一波高峰期，不只桌遊質量提升，甚至有更多台灣遊戲設計人才投入創作，光是去年集資網站即獲得近千萬資金。

龐奇桌遊餐廳現場提供近千款遊戲。（攝影/曾信耀）
龐奇桌遊餐廳現場提供近千款遊戲。（攝影/曾信耀）
　　孫傳坤解釋，桌遊比較沒有時間性、流行性的問題，經典遊戲即使經過二十年後，仍舊好玩，除了可以不斷創造升級版的新玩法，現在也有結合APP、VR等新科技的桌遊體驗，如日本任天堂的「精靈寶可夢」系列推出後風靡全球，其集換式卡牌遊戲也蔚為風潮。

（左）結合手機APP的推理桌遊是最近最夯的桌遊遊戲。（右）「搖搖蘋果樹」曾獲得最佳兒童遊戲獎。（攝影/曾信耀）
（左）結合手機APP的推理桌遊是最近最夯的桌遊遊戲。（右）「搖搖蘋果樹」曾獲得最佳兒童遊戲獎。（攝影/曾信耀）
龐奇桌遊餐廳

地址：高雄市苓雅區泰順街29號

電話：（07）223-3338

時間：12：00～22：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.08】

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