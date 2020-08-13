湊熱鬧也看門道！相約十月參加原住民豐年祭

【文/Ruby、圖片提供/高雄市政府原住民事務委員會】

每年都會舉辦的原住民族聯合豐年祭儀，今年預計在十月下旬舉辦，將以原住民的第十五族拉阿魯哇族、第十六族卡那卡那富族為活動主軸，邀請大家共襄盛舉，深入認識原住民文化。在活動之前，不妨先來認識一下高雄原住民，湊熱鬧也看門道，看看原住民族聯合豐年祭儀怎麼參與，又有哪些有趣活動可以搶先體驗！

根據資料統計，台灣原住民約五十七萬左右人口，經政府認定的原住民共有十六族，包括大家所熟知的阿美族、排灣族、魯凱族、布農族等，在高雄設籍原住民約三萬人，且十六族都有在高雄落地生根，包括比較少見的卡那卡那富族、拉阿魯哇族及魯凱族的「下三社」茂林、萬山、多納等部落，也代表著高雄原住民豐富多元。

為了讓大家更親近原住民、了解原鄉文化，高雄市政府每年舉辦「高雄市原住民族聯合豐年祭儀活動」，每年選擇一族為主題，像去年以魯凱族為主軸，舉辦豐年祭活動，感謝祖靈庇佑，規劃大型鞦韆、呼喚臺、石板屋及祖靈屋等魯凱族的意象符碼，還有打年糕、串琉璃珠、串小米等魯凱族文化體驗活動，讓民眾現場體驗，獲得好評！

米貢祭是卡那卡那富族慶祝小米豐收的祭典，另外也有祈求漁獵豐收、平安的河祭。（照片提供/高雄市政府原住民事務委員會） 今年十月舉辦的聯合活動，除了以少見的第十五族拉阿魯哇族、第十六族卡那卡那富族為主，更希望將活動規模提升成觀光慶典，除了文化傳承，也希望更多人親近原住民文化，透過了解彼此差異，互相尊重、族群共融。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.08】