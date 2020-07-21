【文/陳婷芳、攝影/Yfung】

常有人用「接地氣」來形容木屐，再恰當不過了！台灣氣候炎熱潮濕，木屐具備通風吸濕的材質特性，原來百年前就已經是環保概念鞋。木屐耐穿持久，相對於習慣快時尚的現代，木屐師傅巧手快速，才是真正的「快」時尚！

木屐熱潮正發酵

日前衛福部長陳時中以花襯衫，腳踩木屐逛墾丁大街的穿搭，「木屐哪裡買的」相關搜尋立刻登上新聞話題，巧匠木屐老闆袁永君也笑著說，最近木屐買氣真的熱絡多了。

牆上高掛著匾額「大高雄巧匠木屐」，這是高雄唯一的木屐專賣店。袁永君二十多年前創立品牌，從擺路邊攤到自營門市，也從木屐發展高峰到市場蕭條，親身經歷了時代的變革。

年過半百的袁永君從國中就接觸木屐製作，也當過學徒，他回憶道，「以前師傅每天要求釘製十雙兒童鞋，只要能夠釘得了小孩木屐，任何形式的木屐都能上手」，看他一手鞋板與鞋帶，一手釘槍，一雙夾腳木屐不到十分鐘就完成。袁永君解釋，木屐這一門工藝並沒有很高的技術門檻，端視「腳踏實地」的領悟力，手工木屐可以依每人腳圍尺寸釘製合腳的鞋，改善以腳就鞋的困擾，加上通風與吸濕的獨特功能，特別適合氣候炎熱、多雨潮濕的地方穿著。

鞋帶釘製時，要注意左右腳比對一致。（攝影/Yfung） 居家休閒健康款式花樣多

袁永君笑說，「全台灣賣木屐的，就屬這裡的花系列選擇最多樣」，所謂以貌取人，木屐也不例外，尤其隨著木屐的改良與功能的演進，讓木屐更增添流行性與時代感，甚至是時尚圈復古經典不可或缺的單品之一。

也因為客製化木屐，除了居家與外出鞋，這裡常有令人大開眼界的驚人之作，例如木屐版的紅鞋女孩、傳說中三十公分長的超長木屐，也曾有市場叫賣哥特別訂製日本祭典專用的單齒木屐等。不僅如此，早在20多年前，木屐已發展出健康鞋的概念，刺激足部穴道的腳底按摩木屐；拉筋木屐隨時都可以在家運動、做瑜珈；曲線木屐、提臀木屐等更是廣受時下女孩觀迎。

（左）紅色木屐是動漫祭COSPLAY最夯的穿搭之一。（右）木屐鞋跟的鏤空設計可減輕足部的承重負擔。（攝影/Yfung） 環保概念一步一腳印

櫥窗裡還展示了一雙早期農業時代的棕簑木屐，當時被當作雨鞋使用，袁永君轉身進到倉庫，特地拿出一雙目前已絕版的台灣最古老木屐，一邊回憶著，以前道路都是石子路或水泥地，所以木屐並沒有黏上膠底，用以止滑，「有些歐吉桑是專程來找這種『原版』的木屐呢」！

琳琅滿目的木屐款式，還有不同的功能選擇。（攝影/Yfung） 現代人對木屐的印象，多半來自搭配日本和服或浴衣，根據古文獻記載，穿著木屐已有三千年以上的歷史。天然材質製作的木屐，具有排汗吸濕性強的優點，只要保養維護得宜，有人一雙木屐能夠穿一輩子，可算是環保概念鞋的先驅。在這個逐漸式微的手工行業裡，無論量腳訂做或修復，袁永君仍繼續用雙手注入職人精神，讓木屐在時尚界擁有一席之地。

巧匠木屐

地址：高雄市苓雅區永富街13號

電話：0933-308-390

時間：09：00～21：00，週六日採預約

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.07】