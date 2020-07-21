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筍中霸王！甲仙麻竹筍消暑解方
【文/Yfung、圖片提供/蔡佳玲】
連日高溫，暑熱難耐，這時候來盤涼筍，真是開胃又消暑！每年夏至後，甲仙的麻竹筍進入採收期，街上處處可見和人一樣高的麻竹筍，家家戶戶都能看到忙著切竹筍的景象。
今年梅雨來得晚，麻竹筍此時正進入採收期。甲仙地區竹筍種植於面積達五千公頃，為全國重要產地，種類繁多有麻竹筍、桂竹筍、石篙筍等，大多種植於山坡地，其中以麻竹筍產量最豐，產季約在農曆六至九月間，筍產期較長，中秋節前都能買到，一般建議汆燙為最佳賞味；因甲仙高海拔氣候，用麻竹筍製成脆筍、桶筍、或曬成筍干，風味獨特。
有「筍中霸王」稱號的麻竹筍，筍體每支可重達1.5公斤以上，當地人俗稱的大頭筍重量甚至可達20公斤。甲仙麻竹筍沒有苦味，反而還帶著淡淡的甜味，無論涼拌、清炒、煮湯都是輕鬆簡便的快速料理。
【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.07】
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