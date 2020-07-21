【文/蘇銳、攝影/Carter、圖片提供/瘋狂傑森】

走進美麗島捷運站旁的南華商圈，仰頭就能看見懸掛的鯉魚旗幟，五顏六色隨風飄揚，讓人腳步跟著和緩下來，隨之一面色彩繽紛的壁畫映入眼簾，用色大膽亮麗，彩繪著女孩、鯉魚、黃色小鴨、木棉花及石虎等圖騰。 不妨走進商圈，一同欣賞這幅美麗的壁畫吧！（攝影／Carter）

創作者在艷夏裡作畫，完成壯觀壁畫。（照片提供／瘋狂傑森） 壁畫由瘋狂傑森所創作，位於新興郵局旁側，畫作圖騰皆具有在地意義；過去南華商圈大多販售衣服、包包、帽子等女性飾品配件，因此也被稱為「女人街」，加上新興區舊名為「大港埔」、「【魚逮】港埔」，盛產鯉魚，因此在壁畫中也能找到鯉魚圖案，木棉花則是高雄市花，黃色小鴨代表著高雄的共同記憶。透過創作者的符碼，把昔日故事展現在碩大的牆面上。

相約朋友，親臨現場瞧瞧吧！重溫逛街購物的時光，彩繪自己的日常。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.07】