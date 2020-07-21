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七月玩壽山動物園！「熊」報到 還能陪動物住一晚

聯合新聞網 / Takao樂高雄
長鼻浣熊為雜食性動物，擅長爬樹和游泳，動作靈活。（圖片提供/壽山動物園提供）
長鼻浣熊為雜食性動物，擅長爬樹和游泳，動作靈活。（圖片提供/壽山動物園提供）

【文/Ruby、攝影/Carter、圖片提供/壽山動物園】

　　暑假是小孩子的夢想假期，卻讓許多爸媽傷腦筋要如何安排時間，避免孩子沉迷在3C的虛擬世界，今年夏天不如來參加壽山動物園的新活動，順道認識動物園的新朋友「長鼻浣熊」吧！

露營動物園睡一晚 永生難忘

　　壽山動物園趁著暑假推出「一露二野三攀」，在動物園內開放露營、野餐、攀樹等趣味活動，也是動物園的首次大突破，特別是「夜宿動物園露營趣」，不僅能夠餵食動物，還會有專業的生態老師講解，觀察動物在夜間的行為，等於是睡在動物園裡，光是想起夜間動物園的情境，感覺特別興奮！

壽山動物園的暑假活動多，適合親子共同參與。（圖片提供/壽山動物園提供）
壽山動物園的暑假活動多，適合親子共同參與。（圖片提供/壽山動物園提供）
　　另外園區也開放攀樹體驗，透過專業教官的指導，可以在攀樹過程中認識環境、樹種、攀樹裝備及安全防護等實用知識，實際上場演練，過程富有教育意義，更能親近大自然，特別適合推薦給喜愛冒險、熱愛運動的孩子們。

許多人第一次看到餵食畫面，長鼻浣熊萌萌的模樣吸引大家目光。（攝影/Carter）
許多人第一次看到餵食畫面，長鼻浣熊萌萌的模樣吸引大家目光。（攝影/Carter）
長鼻浣熊萌萌報到 黑肚綿羊、藍冠鴿即將亮相

　　若是平時想到壽山動物園來參觀，不妨關注動物園的新成員「長鼻浣熊」，這是動物園與花蓮新光兆豐休閒農場合作的計畫，為落實生態保育及增加物種展示多樣性，兆豐農場送來長鼻浣熊、黑肚綿羊與藍冠鴿，目前園區裡常態性放展的只有長鼻浣熊，至於黑肚綿羊、藍冠鴿在適應環境後，亦會陸續放展。

保育員利用食物讓長鼻浣熊攀爬，讓動物行為更豐富。（攝影/Carter）
保育員利用食物讓長鼻浣熊攀爬，讓動物行為更豐富。（攝影/Carter）
　　不少小朋友第一次看到頭部窄窄、鼻子尖尖的長鼻浣熊，童顏童語直呼，「毛茸茸的好可愛」，牠平時還會用鼻子靈活地在地面翻著石頭，或是俐落地爬樹行走，若有幸遇到保育員餵食畫面，更讓人看得目不轉睛。

　　無法出國的暑假，可以來動物園體驗住一晚，認識新動物，留下難忘的回憶。

暑期活動詳細內容可上壽山動物園網站http://zoo.kcg.gov.tw或壽山動物園臉書粉絲團查詢。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.07】

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