【文/Winnie、攝影/曾信耀】

旗美九區好山好水，旗山做為東高雄的門戶入口，曾有「香蕉王國」的蕉城美譽。東高慢食旅從旗山出發，在地小吃、農家採果，常民生活古樸依舊，老街古蹟是時光的見證，來看看這座用生活與歷史紀錄的博物館。

阿麗老闆延續父母經營的60年街邊小店食堂。（攝影/曾信耀） 街邊小吃 台味關東煮

農村型鄉鎮從街邊小吃就能描繪出簡樸日常，路口的三角窗小店清早已經開始招呼客人了。路邊小店沒有華麗排場，兩坪的店攤前擺著長椅凳，清一色都是在地人身影。阿麗老闆接手父母的店面，60年老店從原本沒有店名的路邊攤，後來冠上「饕堂」的名號，牆上寫著「店面不大、名氣不小、口味不差、價格不好」，看著小吃店的四不，令人莞爾一笑。

旗山人的古早味早餐就從黑白切開始打牙祭，阿麗老闆面前的這鍋大雜燴，乍看之下頗似另類的台味關東煮，也是最精華的料理，豬血、豬皮、豬腸、骨邊肉零零總總十多樣，另一鍋裡的滷肉燥冒著蒸騰白煙，淋在白米飯上，老客人早餐就愛這碗鹹香腴美的肉燥飯。

旗山碾米廠外觀形成一種多層木造建築，其中又以北棟高達三樓的碾米機房最具特色。（攝影/曾信耀） 旗山碾米廠穿越時光隧道

漫步前往旗山老街，距離旗山車站不遠處的旗山碾米廠，在修復後須事先預約參觀。旗山碾米廠是「旗山信用購買販賣利用組合」（原旗山農會）於1942年竣工，建築空間可概分為南、北兩棟，南棟是米穀進貨和儲存的倉庫，北棟碾米機房是最重要的心臟地帶。

旗山碾米廠留下的木製機具，包括礱穀機、精米機，完整呈現當年現代化機電系統，運轉米穀進儲和碾米的一貫化作業。（攝影/曾信耀） 整座廠房以現代化機電系統運轉米穀進儲和碾米的一貫化作業，堪稱是日治時期台灣精米工業極少數僅存的代表性作品。進入這棟由日本人建造多層木造建物，從昔日遺留的木製機具，便能深刻體認到設計者的智慧；廠房內更有全台唯一的地下隧道式米粒輸送帶，將散米送往各機房處理，日治時期建造的管線、通風道、精米機與礱榖機，皆完整保留。在古蹟文物中實地體驗稻穀到白米的製造過程，帶來不同以往的深度遊程。

圓潭車站展示各種古早時代農具。（攝影/曾信耀） 傳統農事體驗

離開熱鬧的老街，尋思走訪小鎮農家做客，圓潭農庄曾文吉館長盛情款待。圓潭位於旗山北隅，從旗山老街行駛台29線上，沿途徜徉在一望無際的田園風光，分外怡然自得。忙著農稼之餘，圓潭農庄在曾館長一手打理下，成為了一處鄉土教學的文化農村博物館。百年水圳潺潺流經而過，田裡的芭樂、百香果、芒果、金桔四季豐收，來到圓潭車站體驗騎三輪車，人力貨車過秤，各式古早農具留下阿公、阿嬤的生活足跡。

在曾館長帶來生動有趣的導覽下，烘蕃薯、菜瓜開花台語唸謠唱出來，換上功夫裝跑宋江陣、搬演傳統布袋戲，還有糖葫蘆、棗仔糖、踩高蹺、滾鐵圈等各種民俗活動絕無冷場，接著到果園採金桔，到阿嬤的灶腳紅龜粿、菜脯粿，看看農家將盛產農產醃製成台灣古早味，例如瓠仔乾炒臘肉、高麗菜酸煮火鍋，阿嬤的私房菜美味不藏私。

• 饕堂

電話：（07）661-2600

地址：高雄市旗山區文中路54巷2號

時間：05：30～14：00

• 旗山碾米場

電話：（07）6628-666

地址：高雄市旗山區延平一路688巷29-23號

時間：採預約制

• 圓潭農庄

電話：（07）669-2611

地址：高雄市旗山區中正里旗甲路三段117巷7號

時間：09：00～15：00，採預約制

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.07】