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美濃客家庄走一回 彩衣粄條讓人拍照拍不停

聯合新聞網 / Takao樂高雄
鍾富源靈機一動做成「涼粄」創新吃法，彩衣粄條讓人拍照拍不停。（攝影/曾信耀）
鍾富源靈機一動做成「涼粄」創新吃法，彩衣粄條讓人拍照拍不停。（攝影/曾信耀）

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

　　細品東高慢食旅，來到客家文化豐饒的美濃，感受被這片大地滋養的山茶氣味，藝術家農夫推動食農教育，加入在地新鮮蔬果的彩色粄條，來看看美濃返鄉青年為家鄉重新上色。

詹帛勳出身茶農世家，美濃龍肚已有六代人製茶。（攝影/曾信耀）
詹帛勳出身茶農世家，美濃龍肚已有六代人製茶。（攝影/曾信耀）
美濃山茶 傳承百年茶道

　　「我們常常被以為是六龜的台灣原生山茶」，湧泉茶業創辦人詹帛勳一開口，就先為美濃龍肚茶葉歷史正名。身為第六代茶農，湧泉茶業是美濃目前唯一尚存的茶農世家。家族第一代在茶頂山居住並製茶，更久以前，其祖先亦是福建安溪最早種植茶樹和製茶，茶歷史文化淵源深厚。

湧泉茶業目前有美濃茶、琥珀紅茶、野生茶、黃玉、私房茶。（攝影/曾信耀）
湧泉茶業目前有美濃茶、琥珀紅茶、野生茶、黃玉、私房茶。（攝影/曾信耀）
　　跟著詹帛勳走訪龍肚的茶園，順應山坡地形往上種植的茶樹圍繞成半圈，他特別命名為凹下茶園。這裡用野放方式種植，不灌溉、不施肥，力行友善無毒環境，不僅擁有友善茶園認證，詹帛勳去年更取得製茶師證照。

　　來到製茶廠，竹篩上的茶葉正在浪菁，清新的茶香瀰漫空氣中。詹帛勳說，以自然農法種植出的原生茶，茶色深、茶味濃；野生茶以採收天然成長的茶葉，依照傳統方式製作，屬於青茶口感；傳統山茶改良的美濃茶，茶中帶花香；琥珀紅茶因茶湯色呈現琥珀色，清透回甘；台灣罕見的黃茶，是六大茶類之一，產量有限，黃茶的金黃透明茶湯來自悶黃技術，擺脫傳統山茶給人苦澀印象，目前只有美濃有正式推廣。

彩色粄條創意料理

　　美濃到處都能看到的客家粄條，竟也變身成彩色粄條。軒味屋店長鍾富源夫妻被讚譽為粄條魔術師當之無愧，道地的客家粄條選用在地友善土地種植的美濃147號米製作，從碾米成漿，逐步製成全米粄條，善用自家種植的無農藥時蔬，有地瓜葉、橙蜜香番茄、玉女番茄、紅龍果、甜菜根、山黃梔、蝶豆花、自釀紅麴等素材，製作出色彩繽紛、口味清新、具有老味道又見新風貌的蔬果粄條。

MH米粒手作雜貨、「陶食居」種子與陶、「三分顏色布工房」植物染等等「留美」藝術家的農藝文創商品，慢慢來挖寶。（攝影/曾信耀）
MH米粒手作雜貨、「陶食居」種子與陶、「三分顏色布工房」植物染等等「留美」藝術家的農藝文創商品，慢慢來挖寶。（攝影/曾信耀）
蔡佳蓉與先生羅元鴻回到美濃，一邊種田，一邊藝術創作。（攝影/曾信耀）
蔡佳蓉與先生羅元鴻回到美濃，一邊種田，一邊藝術創作。（攝影/曾信耀）
微型文創農藝生活

　　美濃永安老街上的果然紅農藝生活，是羅元鴻與蔡佳蓉倆夫妻催生的青創空間。北漂返鄉後，羅元鴻一邊種田，一邊從事藝術創作，後來還籌辦出了有聲有色的「小地藝術日」，也舉辦「小孩趣市集」，將客家傳統「繞庄」，轉化成年度巡迴市集。

　　2018年倆人又與志同道合的農創藝術工作者，共同創辦了美濃土生土長的文創基地。果然紅農藝生活不只是微型文創商店，透過自己、土地及自然農法所栽種的作物，做為推動環境教育與食農教育的場域，有庄頭文化、生態導覽，也有客家醃漬、野菜採集、新住民料理廚藝教室，以及拔蘿蔔、挖地瓜、插秧、割稻農事體驗，還有稻草編織、種子吊飾、植物拓染、藍染、客家鐵線編創意手作。

• 湧泉茶業

電話：0977-609-045

地址：高雄市美濃區龍肚里龍東街103號

時間：預約制

• 果然紅農藝生活

電話：0982-249-197、0938-315-051

地址：高雄市美濃區永安路201號

時間：13：00～17：00，週三四公休

• 軒味屋

電話：（07）681-2820

地址：高雄市美濃區中山路二段384號

時間：10：00～14：00，週一公休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.07】

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