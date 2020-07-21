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來駁二逛原鄉好物 文化共融更共榮

聯合新聞網 / Takao樂高雄
選件原民服飾或布包當成紀念品，為旅行留下回憶。（攝影/Carter）
選件原民服飾或布包當成紀念品，為旅行留下回憶。（攝影/Carter）

【文/Ruby、攝影/Carter】

　　駁二藝術特區是著名的藝文地標，這裡有藝術表演、展覽館、電影院、DIY手作、市集等活動，更有許多大型裝置藝術及大片綠地能野餐、放風箏，現在加入了新生力軍「原駁館」，館內展售原住民的文創商品，讓大家進一步認識部落文化，了解高雄的豐富面貌。

　　目前台灣官方承認的原住民共16族，經高雄原住民事務委員會調查統計，高雄有16族的原住民蹤跡，設籍高雄的原住民約3萬人，原住民區域有那瑪夏、桃源及茂林三區，其中像「拉阿魯哇族」與「卡那卡那富族」是高雄才有的族群。

「原駁館」有超過27個優質的原住民品牌產品在此展售。（攝影/Carter）
「原駁館」有超過27個優質的原住民品牌產品在此展售。（攝影/Carter）
原鄉接駁 從部落走進市區

　　為了讓更多人了解高雄原住民，官方推動的「原駁館」展售超過27個優質的原住民品牌產品，如：日光小林社區發展協會、藤枝馬里山咖啡農場、海舒兒文化陶藝工作室、南島藝術木雕工作坊等。

　　偌大的空間裡響起熱情的音樂，氣氛歡樂開朗，就像原住民給人自然、樂天的感覺，這裡不只有藝術創作，也有原民圖騰的服飾、伴手禮、生活藝品等，還能找到相關飲食如小米酒、野生茶、原鄉咖啡、愛玉、簡單輕食等，從生活美學到飲食文化，讓原駁館成為旅人們認識高雄原住民的第一站。

這裡不只有藝術創作，也有原民圖騰的服飾、伴手禮、生活藝品等。（攝影/Carter）
這裡不只有藝術創作，也有原民圖騰的服飾、伴手禮、生活藝品等。（攝影/Carter）
　　下次來到駁二藝術特區，走一趟大義倉庫的「原駁館」，感受來自山林的氛圍，體驗原住民的部落風情。

原駁館

駁二大義C8-18倉庫

(07)521-0268

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.07】

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