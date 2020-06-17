挑書人 藏身圖書館內的書籍守護者

【文/Jasmine Wazowski、攝影/Carter】

武俠小說中，臥虎藏龍的市井裡往往藏著一位絕世高手，外表看似平常，卻因為虔心花上數十年、將一門原先再簡單不過的技藝練至爐火純青，每每出招時總讓人驚奇不已。

在高雄市立圖書館總館的幕後，有這麼一個團隊，猶如隱身書海中的高手，將「看書」這件事看得淋漓盡致，自成一門專業學問。

高雄市立圖書館總館率先全國推出「挑書人計劃」。（攝影/Carter） 萬中選一的專業挑書人，全靠常年苦練而成

「挑書人計劃」於2019年正式啟動，在二手書店服務多年、挑書經驗豐富的謝之馨雀屏中選，短短不到兩年經手的書籍共近二十萬本，平均每日翻閱的數量高達四千本，工作中所承擔的身心負荷有多巨大、外人實在難以想像。

謝之馨絲毫不以為苦，在她眼中「挑書人計劃」是令人欽佩的驚人創舉，許多被淘汰的書籍、有機會再次成為一盞明燈，為有需要的人們指引方向。原來，按標準圖書館作業，許多書況破損但仍有堪用價值圖書，都可能因館藏空間有限、該館區的人流量及閱讀喜好不同造成較低借閱率，成為被報廢的處境。高雄市立圖書館總館注意到了這個狀況，毅然投注了大量資源打造出創新的挑書人機制，將全市各館的報廢書籍統一送回總館，從中搶救深具典藏的珍貴書籍，其中負責評估書籍價值的關鍵人物，就是謝之馨。

無數蒙塵的書籍，經她雙手重新散發光芒

憑藉著曾經挨家挨戶收書的紮實鑑識功力，謝之馨練就一雙能精準看出每本書價值的火眼金睛，每日在團隊分工協助下，將來自全高雄的報廢書，重新歸類至「報廢箱」、「可販售箱」或是「絕版珍貴藏書箱」，甚至可以迅速評估出每本書籍的市場行情。

「通常經典文學、歷史與藝術類書籍，更經得起時間考驗，具有保存價值。」藏在市圖總館的「關鍵出版櫥窗」圖書都是具獨特性，流傳稀少，有文物、學術或藝術價值之本，對當代而言，極富啟發與跨世代之影響力。

謝之馨耐心解釋著挑書的標準，原來書籍也有時效性，大約以十年為一個區段，報廢箱中的書籍大都已經不堪翻閱或內容過時，像與當代潮流息息相關的電腦科技、美容保養等資訊類工具書，還有因應年代不同改變排版方式而跟不上時代需求的食譜或童書類，例如十年前的食譜書照片拍攝光線較暗，已不易閱讀，都容易被淘汰。

然而，挑書過程可不是優雅的看書而已，搬運沉重書箱很容易造成肌肉拉扭傷；大量翻閱書籍時，面對書籍中夾帶的粉塵或其他髒污，需全程配戴口罩與手套，然而輕薄的塑膠手套長時間配戴容易溼悶不通風，止滑力強的布手套則難以防治粉塵由細縫接觸皮膚，仍須每兩個小時洗一次手，不然有極高機率造成手乾、脫皮甚至過敏等皮膚狀況，長期挑書下來，讓謝之馨自嘲已是金剛不壞之身。

報廢書籍有舊有新，但都暗藏許多看不見的粉塵。（攝影/Carter） 每一本書都有它的價值，值得再一次被看見

很多人一開始為了夢想而忙，後來忙得忘了夢想，即便日復一日勞心勞力的工作，謝之馨卻不曾忘記她接觸書的初衷。

「很多人不知道二手書可以交流，直接當廢紙處理。」在二手書一行多年的謝之馨，始終對於許多書籍被輕易丟棄深感可惜，成為高雄市立圖書館的挑書人這個美麗的職業轉折，讓一開始出於對每個分館館藏和淘汰書籍類別好奇而加入的她，越是參與其中、越是深受這個計劃的心意和精神所感動。

謝之馨衷心期盼，未來能有更多圖書館跟進發展挑書人機制，讓每本書都有更多流通的機會，能再次被看見它們的價值。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.06】