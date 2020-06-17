【文/Ruby、攝影/Carter】

台灣俗諺，「未吃五月粽，破裘無甘放」，意指春夏交際期間，天氣時熱時涼變化多端，大抵要等到過端午節後，才能把冬衣和冬被收進箱底換季。今年端午節雖因疫情取消了龍舟賽事，但吃粽子的過節氣氛，還是跟上步調，這次特搜兩款高雄特色好粽，與大家分享。

巧巧小肉粽使用舊米，配料有紅蔥酥、香菇、蝦米、肉塊，在掀開粽葉的瞬間，香氣十足。（攝影/Carter） 傳統古早味的迷你肉粽：巧巧小肉粽

巧巧小肉粽位於漢神百貨旁的巷弄，創立二十多年，還沒看到招牌，就先瞧見小小攤位旁，懸掛起一串串的粽子，空氣飄散著粽葉香氣，就知道巧巧小肉粽到了。

巧巧小肉粽雖然位處小巷，生意可好了，上門的客人幾乎都是熟客，喊著說，「我要一顆蛋黃花生肉粽、三顆小肉粽。」只見老闆郭進興掀起爐上的鍋蓋，熱呼呼的蒸氣噴出，手腳俐落地將粽子遞給客人，這裡除了販售包好的整串粽子外，也零售外帶可以現吃的粽子。

店裡的肉粽有蛋黃花生肉粽、花生肉粽、栗子蛋黃肉粽跟小肉粽等品項，除了小肉粽外，其他肉粽都是正常尺寸，小肉粽是一般粽子尺寸的一半，拿在手裡小巧可愛，感覺一、兩口就能吃光。郭進興說，會特別設計出小肉粽，當初是為了讓外帶的客人直接拿著就能沾醬，一手就能掌握的大小，相當受客人歡迎，也符合現代減量、健康飲食的趨勢。

澎湃豐盛的海味肉粽：龐家肉粽

一般人對肉粽餡料的印象大抵是香菇、滷肉、鹹蛋黃及花生等配料組成，若豐富些或許會加上栗子，高雄的龐家肉粽推出充滿海味的「三鮮頂級海味鮑魚粽」，裡頭有來自東港的櫻花蝦、貢寮鮑魚和日本高級干貝，不同於傳統肉粽，口味特別，海鮮肉粽更令人耳目一新。

使用東港櫻花蝦、貢寮鮑魚和日本高級干貝的三鮮頂級海味鮑魚粽，海味滿滿、用料豐，是高雄少見的海味粽。（攝影/Carter） 龐家肉粽在製作過程中，每樣配料得按比例秤重，大小、重量、滋味同等講究，經過特殊訂製的高溫壓力鍋水煮，讓每顆肉粽吃來口感黏綿、米香四溢。

龐家肉粽以傳統肉粽為主，近幾年更開發不少口味。（攝影/Carter） 第三代負責人龐碩沅表示，龐家肉粽創辦人是奶奶，奶奶本為金門人，當地的肉粽還會加上石蚵，以在地取材入粽，是台灣少見的口味；後來一家人定居高雄後，奶奶包粽子的好手藝傳開，以傳統肉粽為主，改良了配料，近幾年更開發不少口味，除了海鮮粽外，亦有素食可用的養生猴頭菇紅藜素粽、台灣紅藜黑米肉粽等，口味新穎且符合現代人追求健康的趨勢。

• 巧巧小肉粽

地址：高雄市前金區允文街56號

電話：07 272 4392

時間：07：30～18：00

• 龐家肉粽

工作室地址：高雄市岡山區後紅路37巷8弄122號（僅供預約取貨）

電話：0921-304384

訂購網站：https://www.pangrice.com.tw/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.06】