矚目期待「高雄2號－菊島之樂」
【文/阿潘、圖片提供/高雄區農業改良場施純堅前分場長、吳倩芳技佐】
南瓜控，看過來！高雄區農業改良場的南瓜新品種「高雄2號－菊島之樂」（以下簡稱高雄2號），經過多年培育，如今已取得品種權，技轉予欣樺種苗股份有限公司量產，預計明年就能上市，讓消費者品嘗它的美味，令人萬分期待。
內外兼具 視覺味覺一次滿足
南瓜可概分為中國南瓜、美國南瓜、墨西哥南瓜、印度南瓜、黑子南瓜等五種。台灣最常見的品種是中國南瓜，果型多為木瓜型，重約1.5公斤；高雄2號由中國南瓜與美國南瓜雜交培育而成，口感接近中國南瓜，橙黃色的果肉鬆軟細緻，糖度卻更高；外型來自美國南瓜，葫蘆狀具腰身，體態婀娜多姿，小巧可愛，重量僅約0.6至1.2公斤，特別符合小家庭和單身貴族的需求。
一般南瓜種植分春作與秋作，高雄2號適合春作，最佳播種季節從2月到4月中旬，約90天即可採收。
南瓜屬澱粉類食物，吃法多樣，蒸、煮、煎、炒或醃漬等各具特色，做甜食也很適宜。只要蒸熟後放入果汁機打成泥，再加水煮滾，放入椰奶、西米露與南瓜丁，就是一道簡單甜點；或直接加牛奶打勻，做成南瓜牛奶，濃郁香甜，兼具健康營養。南瓜被譽為「超級食物」，名副其實。
【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.06】
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