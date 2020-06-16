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最美新地標「大港橋」！台灣第一座水平旋轉橋

聯合新聞網 / Takao樂高雄
大港橋搭配遠方85大樓的「加油」燈號，獨有的景象，格外有趣。（攝影/Carter）
大港橋搭配遠方85大樓的「加油」燈號，獨有的景象，格外有趣。（攝影/Carter）

高雄為山海河港兼具的國際城市，大港橋更是台灣首座水平旋轉橋面，別具意義。（攝影/Carter）
高雄為山海河港兼具的國際城市，大港橋更是台灣首座水平旋轉橋面，別具意義。（攝影/Carter）
【文/宇翎、攝影/Carter】

　　走在駁二藝術特區的碼頭旁，可以看到水面矗立一座白色又兼具設計感的橋樑，當船隻通行時，橋面旋轉與水面平行；待船隻離開後，橋又旋轉成可連接駁二及蓬萊倉庫的通行橋道，看得眾人嘖嘖稱奇。

　　這座橋名為「大港橋」，從輕軌大義站往東的方向拍攝，能捕捉大港橋、海洋流行音樂中心跟85大樓等城市景觀，特別在傍晚時分，天空色彩明暗轉換的魔幻剎那，讓大港橋展現出與眾不同的奇特魅力。

正式通行後，橋面開放行人及自行車通行，能在橋上一覽碼頭風景。（攝影/Carter）
正式通行後，橋面開放行人及自行車通行，能在橋上一覽碼頭風景。（攝影/Carter）
　　大港橋由台灣世曦工程顧問公司與張瑪龍建築師事務所團隊共同規畫，在高雄港第三船渠水道上，設計出台灣第一座的水平旋轉橋面，該水域穩定度高，不僅適合成為海上停靠站，也適合發展遊艇碼頭等休閒觀光產業，大港橋完工開始營運後，也能直接從駁二特區走到蓬萊港區，節省繞道的時間，能完整串聯整個碼頭灣區，成為駁二最美的新地標！

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.06】

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