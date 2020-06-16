部落客旅遊作家張J 從工程到旅程 活成夢想的模樣

【文/陳婷芳 、攝影/曾信耀】

以工程師作家身分勇闖文壇，知名部落客旅遊作家「旅行沙舟∕張J」去年七月出版的首部著作《從工程到旅程的勇氣》，連續25週在網路書店旅行類暢銷榜前十名，在書市低迷的今時，著實不易；張J也在去年受邀擔任高雄觀光代言人，以作家、旅人的視角分享旅遊的趣事。辭去高薪工程師，全心投入創作，成為自由工作者，「對自己的人生不設限」，是張J給自己、給粉絲最好的鼓勵。

從獨旅走向作家之路

張J去年十一、十二月擔任高雄觀光代言人，是繼成為知名部落客旅遊作家之後，把第一次擔任代言人的機會獻給家鄉。自從去年出書後，張J經常拉著一只旅行箱或揹起背包，南來北往應邀各地講座和分享會，當新書宣傳期暫告一段落，自由作家身分讓他可以常回高雄老家。

一直在自己的「旅行沙舟」部落格分享所見所聞，新書自序裡提到，「這是一本時光書」，從最早一篇到最近一篇，相差了八年，書中收錄第一場倫敦旅行，終篇回到初生之地「高雄」，從「打開世界的大門」到了「活成夢想的模樣」，張J透過感性的筆觸，紀錄旅途中的深刻感受。

曾在外商半導體設備產業擔任資深工程師，以專案負責人外派紐約，聊起當初辭去高薪工程師，全心投入寫作創作，是將近一年時間的權衡下，才做出的決定。「我很感激從工程的這段經歷，再到後來的旅程，帶著過往繼續向前行，這些都會成為最獨特的自己，」張J說。

推薦高雄「中線」觀光

以工程師作家出道，張J笑說自己是比較感性的人，有著水瓶座崇尚自由、興趣廣泛的特質，因唸的是理工類，多少也有一般人眼中的工程師性格，有點宅，喜歡獨處，因此他的文字總是感性抒情，又有理性的邏輯思維。從小就熱愛寫作與閱讀的他也提到，文學大師余秋雨是開啟自己走向旅行散文的啟蒙，早期筆耕發表在「無名小站」，現在還會定期在facebook直播「沙舟小讀旅」。

在外商任職，實現張J一邊工作、一邊出差旅行的夢想，從不同的人身上，體會生活的態度與意義。張J說，到世界遊歷兜轉一圈後，辭職回來在高雄待了一陣子，用旅人的視角回看自己家鄉，感覺既陌生又熟悉。家住燕巢的他，大力推薦阿燕寮山（阿蓮、燕巢、田寮、岡山）這條中線區域觀光，正如同書上寫到，「大部分的我們都不是職業旅人，無法行一場波瀾壯闊的長期壯遊。那麼，我們就用年年月月來換取旅程吧！」

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.06】