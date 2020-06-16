多一點選擇 飲食新風潮 無麩質甜點

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

在賣場能發現成分標示「無麩質」的產品，十年前歐美國家帶動起無麩質風潮，近年已流行全世界。簡單來說，麩質是一種蛋白質，存在於小麥、大麥、黑麥、裸麥等天然穀物中，主要由麥穀蛋白（Glutenin）與醇溶蛋白（Gliadin）組成，日常生活中常見的義大利麵、麵包、蛋糕、餅乾乃至醬油皆含有麩質。

菲力與巧克帶著寶寶甜蜜亮相。（攝影/曾信耀） 巧米巧克手作甜點 自然安心的幸福滋味

擺上近期新推出的獨家甜點口味「蜂巢蛋糕」，巧克一邊說，「長輩覺得吃起來像黑糖粿，年輕人則對它有如法式可麗露的口感驚艷」。蜂巢蛋糕以米穀粉和可可粉製作，蛋糕剖面猶如蜂巢般，克服沒有麵粉而呈現出膨鬆的蛋糕體，蜂巢蛋糕口感Q軟不甜膩，鋪上乳酪奶油，淋上高雄大樹自產的龍眼蜜，帶出更多層次風味。

巧克最得意之作則是低GI千層蛋糕，使用椰子粉取代麵粉，以赤藻糖醇代替精緻糖，內餡使用奶油乳酪，每一口都吃得到紮實的味道。巧克說，由於椰子粉質輕，粉末有空隙，餅皮翻面時易斷裂，試作失敗了上百次才成功，彷彿是越級打怪，闖過關卡，接下來的無麩質甜點創作都很容易上手。

巧米巧克最初是以乳酪蛋糕創業起家，目前店內供應麩質與無麩質甜點各占一半，簡單真實是巧克與菲力夫妻倆對甜點的初衷，身為新手媽咪的巧克特別在意避免食品添加物，選用最純淨健康的材料製作，讓大家吃到的每口都是食材自然散發的風味。

巧米巧克手作甜點

地址：高雄市苓雅區泰順街47號

電話：（07）223-5554

時間：11：00～20：00，週三公休

重拾米糕點手作坊 用心與堅持，友善土地

以糙米輕乳酪蛋糕與洛神糙米輕乳酪蛋糕在農糧署所舉辦「2016全國農村特色米穀雜糧烘培產品競賽」中獲得佳作殊榮，重拾米糕點手作坊成立迄今六年多，以致力推廣台灣本土米穀雜糧為目標，手作人陳豐偉直言，「對土地友善是我的信念，比起那些真正為土地付出的小農，我所做的，真的是微不足道」。

當初為了研發米蛋糕，陳豐偉全台農會走透透，只為品嘗每種米的味道，目前採用恆春龍泉地區所種植的高雄145號有機米，擁有水質好、日照多與恆春落山風的天時地利，米蛋糕烘焙之後還能散發淡淡的芋頭香。米蛋糕製作重要基底還有雞蛋，陳豐偉堅持使用人道放養的土雞蛋，他強調鑑別食物來源是師傅的良心與專業，不能辜負消費者的託付。

使用原生種有機黑豆的黑豆蛋糕，不含小麥麩質，吃得到黑豆顆粒真材實料。（攝影/曾信耀） 糙米輕乳酪手工蛋糕、黑豆蛋糕、黑豆桂圓布朗尼、糙米蛋捲、黑豆蛋捲，清一色的有機食材，陳豐偉當初就是從有機市集推廣自家產品，透過市集結識更多有機小農，尤其是杏仁、紅藜、檸檬、桑椹、洛神等當季食材，從產地到餐桌的季節限定，才是大自然自成定律的時令行銷。

重拾米糕點手作坊

地址：高雄市楠梓區三山街208-1號

電話：（07）363-6918

時間：09：00～20：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.06】