火花裡的黑夜英雄 安全是回家的路

【文/蘇銳、攝影/Carter】

月台亮起捷運進站的燈號，人們魚貫上下車，透過高雄紅、橘兩線的捷運大眾運輸系統，抵達或前往目的地。捷運是城市進步的象徵，承載大眾生活的重量，一趟趟輪轉來往在軌道留下磨損，在寂靜夜裡，有一批城市守護者，細細地撫慰著這些痕跡，直至安全平穩，待天亮後確保系統正常運作，繼續上工、繼續前進。

位於前鎮中安路的高雄捷運公司南機廠，放眼遍地的空曠草地，廠區放著停駛的捷運車廂，微微燈光照射水泥地，午夜十二點，正是捷運公司軌道課預備上工的時刻。

深夜的捷運機廠裡，軌道課的師傅們正準備上工。（攝影/Carter） 在惡劣環境裡，守護市民的乘車安全

捷運紅線全長28.3公里、橘線長14.4公里，在高速行駛下平均每小時70～80公里，若載客量多或車廂偏重某一邊，都會導致軌道過度磨損而失衡，如何找出這毫米的差距，都歸屬捷運公司軌道課的負責範疇，軌道的平穩不僅關係到乘坐時的舒適度，更重要是守護乘客的安全，避免因軌道損害而造成意外事故。

軌道課課長林家樑說，「軌道課分有機檢股、大修股、機修股，主要進行軌道檢察、預防及修復等工作，這些檢修項目在捷運收班後才能進行，並得在首班車行駛前結束，中間只有短短3小時能完成這些工作，大家都是搶時間在工作，必得聚精會神、相當專注才能順利完成。」

依時間及人力的計算下，軌道課平均每天只能修磨1公里左右，若要紅、橘兩線都檢修完畢，至少需超過1個月才能完成，這也讓他們每天都有不同路段的挑戰，特別是進入地下軌道整修時，修護環境更是艱難。

「他們今天正在執行換軌業務，先是要鋸除舊軌道，再把新軌道放入、鋁熱焊接並無縫連接新舊軌道，過程嚴謹，最後再校準研磨平整度。」也曾在北捷工作過的林家樑經驗豐富，北高捷運都經手，他細細講解著同仁的工作內容，話鋒一轉打趣說，「其實這個工作對身材也很要求的。」原來軌道課現場工作長期日夜顛倒，有些人容易代謝較差，但偏偏在挑選換軌師傅時，身材還不能太健壯，不然很難擠在側軌和兩軌道間作業。

當修磨軌道或進行換軌作業時，機具會帶來的劇烈火光，旁人看著漂亮耀眼，對磨軌師傅來說，他們要忍受瞬間達70度的高溫，磨軌車或鋸軌機的90分貝的機器音，還要注意鐵屑或鐵塊的噴出，在收工前需一一將環境檢查完畢，保持軌道兩旁的潔淨，替安全把關，這就是磨軌師傅的日常。

深夜裡蹲低的身體，是為了確保運行的安全性。（攝影/Carter） 與軌道為伍，鐵漢子的小確幸

林家樑也透露，要培養一個能獨立作業的磨軌手，前後要花上一年時間，身體健康是最基本的要求，除了具備專業知識與技術，更要細心、耐心、願意學習，否則在時間高壓的環境下，很容易身心俱疲。

已任職7年的軌道研磨手潘俊廷說，這個工作的確要承擔更多的風險，工作性質無法像正常上班族一樣朝九晚五，陪伴家人的時間也要調整，但也是有屬於小確幸的一面，像是下班時間是凌晨五、六點，路上車少也不塞，他就能品嘗早餐，特別是往往都要大排長龍的知名早餐店，從來不用排隊。

當一點一點飛濺的磨軌火光，映上磨軌師傅專注的神情，有一群人在你我不知道的背後，堅持每一分毫的安全，在大家每次搭乘捷運時，可以安心地踏上路途。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.06】