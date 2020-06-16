玩起來！高雄軍事觀光起步走

【文/CK、圖片提供/Mook】

高雄軍事觀光資源豐富，景點橫跨陸、海、空三軍，高雄市政府觀光局四月起推出軍事觀光遊程，涵蓋鼓山、鳳山、左營、岡山等地，其中鼓山一帶擁有迷人的風景、悠久的歷史，特別適合旅人親自走一遭，探索在地故事。

由於地理位置之便，鼓山一帶自古至今，與軍事的關係密切。像是柴山，在明鄭時期就被納為軍事重地，清領時期也因防禦所需，在柴山南端的雄鎮北門上興建砲台，到了日治時期，建置了許多碉堡、防空洞等軍事設施，而國民政府來台後，柴山更長期被列為軍事管制區，直到1989年後，才開始部分開放。

去年剛開放的鼓山洞，就是一處可探索柴山軍事、歷史與自然的絕佳景點。鼓山洞為日治時期建造的防空洞之一，總長約200公尺，有兩條主坑道、兩條橫坑道及一條64階的逃生階梯，由於塵封已久，加上當地的石灰岩地形，階梯早已鐘乳石化，天然產生的紋理有如大自然的原創藝術，令人嘆為觀止。

金馬賓館如今已蛻變為一座當代美術館。（圖片提供/Mook） 相距不遠的金馬賓館當代美術館，前身是抽中「金馬獎」的國軍官兵前往外島前線的中繼賓館，1998年隨著軍方撤離而走入歷史，如今則由永添藝術進駐，優雅蛻變為一座當代美術館，裡頭不但保留了當年的軍事記憶，也陸續推出多檔國際藝術展演，為高雄藝文注入一股新活水。

岡山的航空教育展示館可以看到空軍珍貴軍機。（圖片提供/Mook） 除了鼓山，高雄尚有許多值得一覽的軍事景點，市府觀光局近期也陸續推出不少相關遊程，藉由導覽員深入淺出的解說，帶領民眾暢遊鼓山、鳳山、左營、岡山等地，遊覽之餘，還能順道品嘗眷村美食，身心都被高雄的豐沛滿足了！

• 高雄軍事觀光遊程

活動、報名詳情，請洽高雄旅遊網https://khh.travel/

• 鼓山洞

每週四、五、六、日10：00～17：00，採預約制與現場報名制，詳情請洽官方FB

地址：高雄市鼓山區鼓山一路53巷111號

FB：高雄市軍事遺址觀光-鼓山洞

• 金馬賓館當代美術館

電話：07-9721685

地址：高雄市鼓山區鼓山一路111號

FB：永添藝術｜金馬賓館

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.06】