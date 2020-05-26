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看得到吃不到 神還原！食品模型師郭志忠

聯合新聞網 / Takao樂高雄
比小當家還高超的翻鍋技巧，傳說中的海嘯炒飯食物模型，太KUSO了！（攝影/曾信耀）
比小當家還高超的翻鍋技巧，傳說中的海嘯炒飯食物模型，太KUSO了！（攝影/曾信耀）

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

　　進到卡固高食品模型工作室，郭志忠正好完成一批辣醬模型，讓我們猜猜看哪個是真食品？哪個是模型？以假亂真，結果連專業攝影師都被騙了。就像在百貨公司櫥窗裡看到拉麵、丼飯、牛排、披薩，還是珍珠奶茶、鹹酥雞、牛肉麵各種台灣小吃，這間大隱於市，擺滿食品模型的工作室裡，一眼望去真的是琳瑯滿目，宛如一場美食盛宴。

郭志忠從1997年入行逾20年，是台灣從事食品模型第一人。（攝影/曾信耀）
郭志忠從1997年入行逾20年，是台灣從事食品模型第一人。（攝影/曾信耀）
台灣食品模型師第一人

　　郭志忠從事食品模型行業，從1997年入行逾20年，他也是進入日商食品模型公司任職的第一個台灣人。當年剛退伍的他，在一次參觀食品展的機緣之下，被現場惟妙惟肖的食品模型深深吸引，原本就有商業設計本科畢業的底子，當下鼓起勇氣向參展的日商遞出履歷，從此展開邁向食品模型達人的路途。

　　最初北上拜師學藝，師從日籍山根師傅，慢慢累積實力到可以獨當一面，郭志忠還記得當時自告奮勇調出了蚵仔煎淋醬顏色，日本師傅才肯定他能夠幫上忙。2008年郭志忠回鄉自行創業成立台灣卡固高食品模型公司，也是高雄唯一的食品模型公司。「我經常在學校演講，講述這段經歷來鼓勵學生多看展覽，從裡面找到屬於你的機會，有興趣就要勇敢去爭取」，郭志忠說。

幾可亂真的模型美食

　　一邊拿起曾為 知名小籠包餐廳製作的小菜模型，一邊舉起令人瞠目的海嘯炒飯，郭志忠創作的食品模型不僅曾入選參展高雄科工創客博覽會、金鐘獎頒獎典禮開場蛋炒飯模型製作、總統府雙十國宴餐點模型製作，也曾為人氣偶像劇打造蛋糕、烤鴨道具。

　　食品模型從實品加工、翻模取型、拔模清洗、塑料調色、加熱成型、修剪上色到組合上光，必須經過多道工序，郭志忠強調，食品模型要求一比一的真實度，甚至超越真食品的美感，看起來比真食品還要好吃誘人。之前曾經發生攤商誤將干貝模型賣給民眾而登上新聞版面的趣聞，他笑說，「你做出來的食品模型，如果連自己都騙不了，就不要拿出去騙人了。」

利用食物模型開發各式文創商品，吃貨必備滷肉飯、雞腿飯手機殼。（攝影/曾信耀）
利用食物模型開發各式文創商品，吃貨必備滷肉飯、雞腿飯手機殼。（攝影/曾信耀）
　　郭志忠對食品模型製作一直樂此不疲，尤其是挑戰新主題，曾費時整整一年研究製作出雪花冰輕薄且堆疊成模型，為了有關「島嶼生活與地景」展覽中的檳榔主題，他還特地到檳榔攤了解檳榔文化。他在工作室裡張貼許多大幅食品海報，用來激發借鏡創作靈感，除了美學色彩基礎，食品模型設計師還必須對吃有很高的敏銳度，聽他自嘲職業病上身簡直是家常便飯，連在聚餐時都會觀察食物，「別人的美食是討論口感，我們都在推敲顏色型態。」在幽默談吐的背後，是郭志忠兢兢業業一路走來的職人精神。

台灣卡固高食品模型有限公司

地址：高雄市三民區通化街88巷39號

電話：（07）321-3358

http://www.taiwan-sample.com/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.05】

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