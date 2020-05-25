新濱˙駅前 百年銀行重生 點亮哈瑪星老街廓

聯合新聞網 / Takao樂高雄
舊三和銀行的重生，吸引了許多在地人的目光。（攝影／曾信耀）
舊三和銀行的重生，吸引了許多在地人的目光。（攝影／曾信耀）

【文/高嘉聆、攝影/曾信耀】

　　哈瑪星在高雄近代發展史佔有舉足輕重的地位，至今留下了許多具有歷史意義及價值的老建築。其中，「舊三和銀行」近來化身為復古又時髦的「新濱˙駅前」咖啡廳，在百年金庫旁喝咖啡的滋味如何？不妨一試！

建築外觀散發和洋風格。（攝影／曾信耀）
建築外觀散發和洋風格。（攝影／曾信耀）
1930年代初，「舊三和銀行」(三十四銀行)及鄰旁之「哈瑪星貿易商大樓」(日治時期為春田館)，位於當時「高雄金融第一街」的精華地段。(照片提供/高雄市立歷史博物館典藏照)
1930年代初，「舊三和銀行」(三十四銀行)及鄰旁之「哈瑪星貿易商大樓」(日治時期為春田館)，位於當時「高雄金融第一街」的精華地段。(照片提供/高雄市立歷史博物館典藏照)
　　將歷史之鐘轉回到日治時期，由於鐵路、港口的地利之便，當時的哈瑪星商貿繁榮，尤其以位處於打狗驛前的街廓，更吸引眾多金融、貿易及進出口商的進駐，銀行、會社林立，來自日本的三和銀行便是其一，整個街廓擁有高雄「金融第一街」的美稱，是在地重要歷史場域。

老銀行咖啡飄香

　　百年後之今日，哈瑪星成了旅人來高雄的必訪之處，而舊三和銀行在新進團隊的巧手改造下，化身為喝咖啡的新去處，更是認識往日風華的時光走廊。

　　建築外觀雅致，散發和洋風格，經營團隊三望文創表示，「日本在明治維新時，吸收了西方的建築美學，當他們到台灣，也帶來一批曾到海外求學的建築師，其設計多少帶有西洋的影子。」像是二樓立面的柱列就頗富西式風格，「這棟建築有一段時間為新濱派出所使用，當時以紅磚將柱列完全包覆，直到修復建築、敲除紅磚，才發現原來有這麼漂亮的柱列，像是挖到寶了！」

掉入懷舊的漩渦

　　室內空間營造也不馬虎，由於本身屬於歷史建築，裝修施作上得十分謹慎，必須使用可逆式工法，例如：室內地板，先架高、再鋪磚，避免傷及建物本體。為了呈現當年沉穩而摩登的氣氛，經營團隊考究當時流行的裝飾元素，特別燒製了黑色的小口磚做為室內地板鋪設，搭配充滿歷史感的燈具老件，以及帶有工業風的金屬裝置，各個細節都脫離不了哈瑪星當年做為高雄現代化起點的身分意象。

一樓的金庫裡，有座設計精密的冰滴咖啡機，每一滴咖啡都有如時光淬鍊。（攝影／曾信耀）
一樓的金庫裡，有座設計精密的冰滴咖啡機，每一滴咖啡都有如時光淬鍊。（攝影／曾信耀）
　　除了硬體，在氣氛的營造上也看得出經營團隊的用心。室內燈光刻意降低流明亮度，展現出昭和時期的暖色調氛圍，尤其到了傍晚，更能感受昏黃浪漫的情懷，另外，音樂播放也特意挑選具有時代感的黑膠唱片。坐在這裡啜飲咖啡，時光流轉慢得像是一部老電影，每一口都悠遠而留長。

新濱 · 駅前

電話：（07）531-5770

地址：高雄市鼓山區臨海三路5號

FB：新濱 · 駅前

href="https://takao.kcg.gov.tw/issue/article/28">《Takao樂高雄》2020年No.05】

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