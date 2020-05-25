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正港高雄味！「雄店」在這裡

聯合新聞網 / Takao樂高雄
閒適的午後，吹著海風逛市集，頗具高雄風情。（攝影／Cartert）
閒適的午後，吹著海風逛市集，頗具高雄風情。（攝影／Cartert）

【文/宇翎、攝影/Cartert】

　　全台市集風潮興起，各類型的主題市集總能勾起大家逛街的興趣，有些市集一年舉辦一次就像媽祖遶境般盛大，也有一季一次的定期市集；在高雄，除了知名的愛河畔市集外，也有以推廣二手古著、老件為主的市集「雄店」，讓喜愛老東西、舊氛圍的同好前來挖寶，形成高雄不同的獨特風景。

　　周末除了宅在家，和朋友相約逛市集也可以是新選擇，特別在氣候穩定的高雄，更適合擺攤，無論是餐飲、手做飾品、蒐藏小物等，來一趟就能全部擁有，有些市集還會搭配音樂演奏或舉辦其他活動，散步、逛街、看表演，娛樂性十足。

　　不過，逛市集容易，舉辦市集可不容易，這也是常態性市集不多見的原因。畢竟光是尋找適合的場地就是大挑戰，還要招募不同類型的攤商，經過層層繁瑣篩選，每個細節都馬虎不得，才能打造出吸引人的市集。

「雄店」市集的創辦人：怪獸（左）、林小豆（右）。（攝影／Cartert）
「雄店」市集的創辦人：怪獸（左）、林小豆（右）。（攝影／Cartert）
正港ㄟ！來高雄逛市集

　　由「雄店」所舉辦的市集活動，幾乎有常態性市集的趨勢，開辦至今，每周至少一場，有時還會六日皆有，兩年來已破百場，次數相當驚人，曾經出現破百攤家的出攤紀錄。

　　「雄店」除了有「來自高雄的店」意思外，亦有台語「商展」（siong-tián）的音譯，創辦人怪獸及林小豆都是長期關注古著、老物件的同好，一個擺攤經驗數十載；一個撰寫古著粉絲團、分享穿搭，在因緣際會合作下，開啟了創辦市集的契機。

　　「我們會特別跑到國外去逛某個知名市集，未來希望『雄店』所舉辦的市集，能成為大家前來朝聖的目標，而不是我今天剛好來到高雄某個地方，就順便來逛一下市集。」負責找場地的怪獸指出「雄店」的企圖心；負責想文案、想主題活動的林小豆說：「主題市集雖然有趣，但不可能每周都有新主題，我們倒希望在主題策展跟常態市集的選擇上，能拿捏得更好。」，夢想與麵包的蹺蹺板，同時兼顧才是最棒的狀態。

二手物販售除了選物眼光要精準外，清洗、保養等整理功夫，都是一般消費者看不見的用心。（攝影／Cartert）
二手物販售除了選物眼光要精準外，清洗、保養等整理功夫，都是一般消費者看不見的用心。（攝影／Cartert）
培養逛市集習慣　認識知音人的樂趣

　　問起為何以古著、老物件為主，怪獸侃侃而談：「自己是很喜歡古著的，早期的衣服都代表某個時代的氛圍，且手工比現在精緻，很希望在自己的挑選下，讓這些衣服能夠遇到珍惜它的人。」在這樣的浪漫哲學底下，看不見的是他所付出的努力，販售古著並非單純回收二手衣，得重新再清洗、整理，當衣服重新上架後，等待知音人的尋覓，萬一時間久了，還有庫存負擔。

　　或許正因如此，他們更能體會攤商需要的協助，加上高雄以古著、二手物為專門主題的市集較少，「雄店」作出了市場差異，看起來是小眾，卻能更精準找到同好，對怪獸和林小豆來說，他們曾經迷失在追求攤商的數量上，現在的他們著重於攤商的品質，並且在主題以及常態性的比例上做好拿捏，讓熱情相挺的攤商既能出攤、亦能維生，透過這樣的方式，找到更多同好。期盼在未來，到高雄逛市集能成為一種潮流。

市集資訊，請臉書搜尋「雄店」粉絲團

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.05】

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