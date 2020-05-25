快訊

口罩銷售禁令解禁可自由買賣 預計6月1日實施

輕鬆挑戰台灣小百岳—觀音山步道

聯合新聞網 / Takao樂高雄
站在觀景平台，觀音凌霄所描繪的陡起十九峰，中一峰屹如菩薩端坐，眾小峰拱峙於側，頗有幾分意境。（攝影/曾信耀）
站在觀景平台，觀音凌霄所描繪的陡起十九峰，中一峰屹如菩薩端坐，眾小峰拱峙於側，頗有幾分意境。（攝影/曾信耀）

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

　　台灣百岳是否令你心生嚮往卻望之卻步？不妨以台灣小百岳為目標。觀音山位於高雄大社區，在台灣小百岳排名75號，標高雖僅177公尺，卻是高雄十大名山之一。鄰近市區，加上海拔不高，觀音山除了有適合親子踏青的步道之外，也有具挑戰性的攀岩探險小徑，路線選擇相當多。

　　觀音山區腹地廣大，有多個登山口與錯綜的路徑，登山步道難易度從簡單到困難都有，地質多為粉砂岩，土質細緻可赤足健行，在這裡常會遇到許多常年登山、赤足行走的山友。鹽埕巷登山口是最多人登山的路線，或可選擇從鳳儀宮旁的主要登山步道快速攻頂，一路挺進天洞大約800公尺路程，必須先爬一段陡上的石階，在半山腰處，就能鳥瞰大社平地的景色，觀音山三角點上設置了涼亭，有不少山友揹水上山在觀音亭泡茶。

觀音山標高177公尺，三角點上還有設置一座涼亭。（攝影/曾信耀）
觀音山標高177公尺，三角點上還有設置一座涼亭。（攝影/曾信耀）
觀音八景登高遠望

　　觀景平台和涼亭之間還有一條日治時代挖掘的戰備隧道，即觀音八景中的「天洞朝暾」。觀音山主峰狀似觀音趺坐，周圍有尖山、駱駝山、猴子山等拱峙，故名為觀音山，有著名的翠屏夕照、金鐘靈台、石鼓撼嶽、古木仙跡、石筆初開、觀音凌霄、蓮池夜月、天洞朝暾等觀音八景。

　　觀音山南峰主峰寄跡於觀音凌霄與天洞朝暾旁的三角點，雖是彈丸之地，可是因為很接近觀景平台，有著特殊人文與生態背景。從這裡遠眺，青龍方有半屏山與柴山，白虎方有小崗山與大崗山，而遠處有彌陀區的漯底山；觀音山山腳下，由南至北布列了大濫陂、大陂諸塘、客仔陂等陂塘；從安平到鳳鼻頭大片海域一覽無遺。每年四月至九月的雨後，當天氣晴朗能見度佳時，眺望北方，玉山的芳蹤隱約可見；向東遠眺，關山在雲間招手；騁目東南方，北大武與南大武雄峙雲霄豪情萬丈。

觀音山步道夾道覆蓋綠蔭，清晨來爬山的山友特別多。（攝影/曾信耀）
觀音山步道夾道覆蓋綠蔭，清晨來爬山的山友特別多。（攝影/曾信耀）
休閒踏青微風不噪

　　從鳳儀宮往大覺寺逆時鐘方向繞一圈，全程約3公里，步道往下展開，途經觀星平台和環保公園，環境清幽，採取傾斜式木質平台設計的觀星平台，可以讓人很放鬆地躺下來，看看天上的星星；也能聽到樹蛙鳴叫、貓頭鷹孤寂的叫聲。

大社三角窗肉圓淋上特製醬油滷汁，是在地人從小吃到大的老味道。鹹湯圓加上自製的油蔥酥，湯頭更添香氣。（攝影/曾信耀）
大社三角窗肉圓淋上特製醬油滷汁，是在地人從小吃到大的老味道。鹹湯圓加上自製的油蔥酥，湯頭更添香氣。（攝影/曾信耀）
　　下山後，在大覺寺旁還有觀音山假日市集，適逢週末正好能來品嘗美食和採購一番。想要來順遊大社小吃的話，距離觀音山風景區約10分鐘車程的三奶壇碧雲宮一帶，有不少值得推薦的廟口小吃，大社三角窗肉圓和鹹湯圓，在地光顧的人絡繹不絕，使用在來米製作的肉圓包入紮實的豬後腿肉，大骨清湯加入自製的油蔥酥，將近一甲子老店的好口碑，不來一碗太可惜。

• 觀音山大覺寺

地址：高雄市大社區翠屏路110號

• 大社鳳儀宮

地址：高雄市大社區翠屏路108巷1號

• 大社三角窗肉圓

地址：高雄市大社區翠屏路2號

營業時間：07：00～13：00，週一公休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.05】

相關新聞

旗山生活文化園區震後重生 一日小學生上課了！

穿上小學生制服，揹起書包，坐在教室裡，下課鐘聲響起了！這些熟悉的景物，是否喚起你昔日的回憶呢！旗山生活文化園區自2016年地震後，閉園進行古蹟修復，甫於今年初重生，延續了前身舊鼓山國小的童年紀實，即日起特別舉辦「一日小學生．時光蕉囊」主題展，一起來拍照打卡，大小朋友穿越時光重溫校園經典場景。

城市裡的步道秘境 龜山步道

左營的舊城門、老古蹟、蓮池潭、眷村小吃眾所熟知，卻少有人知道這裡有個海拔僅63公尺的龜山步道，無須任何工具，舉步就能登山，沿途翠樹環繞，頗有綠林小秘境之感，精神抖擻下山後，再來碗傳統道地的古早味杏仁茶，身心暢快無比。

走訪高雄後花園—柴山步道

在日本，「低山走丘」（走訪丘陵）是登山風潮新顯學，只要半天的行程，既能鍛鍊體能，又能親近大自然。柴山登山步道是由珊瑚礁石灰岩所形成的自然地形，濃密的熱帶林植物生態，還有完善的步道規劃，是高雄民眾登山踏青的好去處。

輕鬆挑戰台灣小百岳—觀音山步道

台灣百岳是否令你心生嚮往卻望之卻步？不妨以台灣小百岳為目標。觀音山位於高雄大社區，在台灣小百岳排名75號，標高雖僅177公尺，卻是高雄十大名山之一。

金字面山下幸福農學堂

「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」對美濃福安國小的學生來說，這不是搖頭晃腦朗朗背誦的詩句，而是實實在在的感受。

胡天蘭—用味蕾感受高雄的美好

「左營那個道地的眷村味，現在走遍全台灣也難尋了。」說到美食，胡天蘭整個人就散發出渾然天成的光彩，豐富的肢體語言、生動的面部表情和讓人垂涎三尺的形容詞，吸引人不斷地從她身上挖寶，恨不得馬上跟著這位美食故事家的腳步，穿越任意門品嘗一道道令人感動的好味道。

正港高雄味！「雄店」在這裡

全台市集風潮興起，各類型的主題市集總能勾起大家逛街的興趣，有些市集一年舉辦一次就像媽祖遶境般盛大，也有一季一次的定期市集；在高雄，除了知名的愛河畔市集外，也有以推廣二手古著、老件為主的市集「雄店」，讓喜愛老東西、舊氛圍的同好前來挖寶，形成高雄不同的獨特風景。

前鎮漁港 凌晨限定的漁市風景

凌晨三點，摸黑出門，還在感嘆路上孤寂的夜色之際，甫轉進前鎮漁市場卻已是一片燈火通明，喧囂的人聲伴隨著機具聲，人潮川流繁忙熱絡，讓人彷彿也感染起這股蓬勃朝氣。

星星天使到市府 用音樂散播歡樂

週一到週五，每天中午十二點固定會有一名表演者來到高雄四維行政中心演奏音樂，看著表演者在琴鍵上飛舞，手指俐落快速、樂音高低起伏，一派輕鬆愉悅氛圍舒緩了人們步行的節奏

大馬創作鬼才黃明志 來高雄又唱又拍

馬來西亞鬼才黃明志日前發表高雄觀光主題曲《出去走走》，自3月21日上線首播之後，短短一星期吸引200萬觀看人次，強勢登上YouTube發燒影片第二名，截至日前更是拿下市府觀光影片在YouTube瀏覽數的第一

岡山醒村 歷經時光淘洗的眷村之美

還記得金鐘戲劇《一把青》裡，上演著軍眷生活酸甜苦辣的場景「南京仁愛東村」嗎？取景地就位於高雄岡山的醒村，隨著圍籬拆除、對外開放參觀，斷垣殘壁之中，仍不掩昔日的風華。

漫步晚風 戀上迷幻夜色的愛河

下午四、五點後的愛河邊，散步的人們沿著河堤走走逛逛，愜意地享受日落時刻，趁機呼吸新鮮空氣，更聞嗅到在空中飄散的食物香味。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。