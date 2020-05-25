輕鬆挑戰台灣小百岳—觀音山步道

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

台灣百岳是否令你心生嚮往卻望之卻步？不妨以台灣小百岳為目標。觀音山位於高雄大社區，在台灣小百岳排名75號，標高雖僅177公尺，卻是高雄十大名山之一。鄰近市區，加上海拔不高，觀音山除了有適合親子踏青的步道之外，也有具挑戰性的攀岩探險小徑，路線選擇相當多。

觀音山區腹地廣大，有多個登山口與錯綜的路徑，登山步道難易度從簡單到困難都有，地質多為粉砂岩，土質細緻可赤足健行，在這裡常會遇到許多常年登山、赤足行走的山友。鹽埕巷登山口是最多人登山的路線，或可選擇從鳳儀宮旁的主要登山步道快速攻頂，一路挺進天洞大約800公尺路程，必須先爬一段陡上的石階，在半山腰處，就能鳥瞰大社平地的景色，觀音山三角點上設置了涼亭，有不少山友揹水上山在觀音亭泡茶。

觀音山標高177公尺，三角點上還有設置一座涼亭。（攝影/曾信耀） 觀音八景登高遠望

觀景平台和涼亭之間還有一條日治時代挖掘的戰備隧道，即觀音八景中的「天洞朝暾」。觀音山主峰狀似觀音趺坐，周圍有尖山、駱駝山、猴子山等拱峙，故名為觀音山，有著名的翠屏夕照、金鐘靈台、石鼓撼嶽、古木仙跡、石筆初開、觀音凌霄、蓮池夜月、天洞朝暾等觀音八景。

觀音山南峰主峰寄跡於觀音凌霄與天洞朝暾旁的三角點，雖是彈丸之地，可是因為很接近觀景平台，有著特殊人文與生態背景。從這裡遠眺，青龍方有半屏山與柴山，白虎方有小崗山與大崗山，而遠處有彌陀區的漯底山；觀音山山腳下，由南至北布列了大濫陂、大陂諸塘、客仔陂等陂塘；從安平到鳳鼻頭大片海域一覽無遺。每年四月至九月的雨後，當天氣晴朗能見度佳時，眺望北方，玉山的芳蹤隱約可見；向東遠眺，關山在雲間招手；騁目東南方，北大武與南大武雄峙雲霄豪情萬丈。

觀音山步道夾道覆蓋綠蔭，清晨來爬山的山友特別多。（攝影/曾信耀） 休閒踏青微風不噪

從鳳儀宮往大覺寺逆時鐘方向繞一圈，全程約3公里，步道往下展開，途經觀星平台和環保公園，環境清幽，採取傾斜式木質平台設計的觀星平台，可以讓人很放鬆地躺下來，看看天上的星星；也能聽到樹蛙鳴叫、貓頭鷹孤寂的叫聲。

大社三角窗肉圓淋上特製醬油滷汁，是在地人從小吃到大的老味道。鹹湯圓加上自製的油蔥酥，湯頭更添香氣。（攝影/曾信耀） 下山後，在大覺寺旁還有觀音山假日市集，適逢週末正好能來品嘗美食和採購一番。想要來順遊大社小吃的話，距離觀音山風景區約10分鐘車程的三奶壇碧雲宮一帶，有不少值得推薦的廟口小吃，大社三角窗肉圓和鹹湯圓，在地光顧的人絡繹不絕，使用在來米製作的肉圓包入紮實的豬後腿肉，大骨清湯加入自製的油蔥酥，將近一甲子老店的好口碑，不來一碗太可惜。

• 觀音山大覺寺

地址：高雄市大社區翠屏路110號

• 大社鳳儀宮

地址：高雄市大社區翠屏路108巷1號

• 大社三角窗肉圓

地址：高雄市大社區翠屏路2號

營業時間：07：00～13：00，週一公休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.05】