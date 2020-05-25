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走訪高雄後花園—柴山步道

聯合新聞網 / Takao樂高雄
柴山被珊瑚岩覆蓋，這是在地殼上升的過程中，所形成的奇特景觀。（攝影/曾信耀）
柴山被珊瑚岩覆蓋，這是在地殼上升的過程中，所形成的奇特景觀。（攝影/曾信耀）

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

　　在日本，「低山走丘」（走訪丘陵）是登山風潮新顯學，只要半天的行程，既能鍛鍊體能，又能親近大自然。柴山登山步道是由珊瑚礁石灰岩所形成的自然地形，濃密的熱帶林植物生態，還有完善的步道規劃，是高雄民眾登山踏青的好去處。

北壽山登山步道起步走

　　柴山（壽山的俗稱）擁有天然的珊瑚礁石灰岩地形，加上曾是軍事保護區，嶙峋銳利的礁石岩洞地貌完好，還有小溪貝塚文化遺址（註：距今400年至2000年前，壽山有原住民居住），隨處可見蓊鬱的盤榕樹根原始林相，多達逾700種原生植物，同時也是台灣獼猴自然生態保護區，是干擾最少的城市自然荒野。

　　北壽山登山步道是最熱門的路線之一，可依據短、中、長程步道選擇適合個人體能與時間的走法。從龍泉寺登山口起步走，龍巖冽泉剛好位處登山口處，相傳為清朝年間的鳳山八景之一，夏日時成為避暑戲水的好去處；步道入口是坡度較峭的石砌步道，隨後即進入兩旁盡是樹林的木棧道，沿途設置龍皇亭、龍泉亭、龍門亭等多座休息涼亭。

鳥瞰高雄平台，市景風光盡收眼底。（攝影/曾信耀）
鳥瞰高雄平台，市景風光盡收眼底。（攝影/曾信耀）
柴山IG打卡秘境

　　站在「鳥瞰高雄」平台，幾乎可看到高雄重要的地理標誌，包括左營的龜山、蓮池潭、楠梓的半屏山等，沿著斜坡形成一排山棕隧道，蟲鳴鳥叫不絕於耳，柴山的榕樹佔地遼闊，有許多甚至已達上百年的樹齡；往小坪亭的路徑，榕樹群纏勒蜿蜒展開，彷彿進入一片奇幻森林裡。

探訪柴山IG打卡秘境熱點，果真是傳說中的一簾幽夢。（攝影/曾信耀）
探訪柴山IG打卡秘境熱點，果真是傳說中的一簾幽夢。（攝影/曾信耀）
　　想要深入柴山IG打卡秘境一探究竟，途經坪頂亭就得留心「泰國谷」指標，穿過一道狹窄的夾道岩壁，節理發達的石灰岩層宛如斷崖峭壁般，深邃又壯觀；往崖壁旁的山徑攀繩前進，傳說中的一簾幽夢映入眼前，這個被當地人稱為「米粉嶺」的秘境，其實是一種叫做「錦屏藤」的草植藤本植物，細長帶有金屬光澤的氣根垂下，長達數公尺的珠簾伴隨著樹梢落下的陽光，令人讚嘆不虛此行。

柴山步道鋪設有完善的木棧道，加上綠蔭交疊，走起來非常輕鬆。（攝影/曾信耀）
柴山步道鋪設有完善的木棧道，加上綠蔭交疊，走起來非常輕鬆。（攝影/曾信耀）
來雅座飲茶、看風景

　　陡峭的石灰岩壁是柴山常見的地質景象，頂端有榕樹或雀榕生長，抵達終點「雅座」之前，會經過猴岩，也就是猴子棲息的地方。在岩壁上的裂縫提供猴子藏身之所，從觀猴亭旁的小徑穿行而過，還有一處別有洞天的秘密花園。來到雅座小憩片刻，這裡有許多柴山志工茶隊揹水上山，免費提供的生飲水、養生茶，在兩棵雀榕老樹下乘涼，俯瞰臺灣海峽海闊天空，爬山看美景，也有濃濃的人情味。

來自四川攀枝花市的老闆娘不僅讓家鄉川味小菜成為招牌特色，手工元寶餛飩更令許多山友一試成主顧。（攝影/曾信耀）
來自四川攀枝花市的老闆娘不僅讓家鄉川味小菜成為招牌特色，手工元寶餛飩更令許多山友一試成主顧。（攝影/曾信耀）
　　從龍泉寺登山口到雅座的步道總長約4公里，輕裝簡行來回約2小時，下山時正好可以來趟小吃之旅裹腹解饞，永祥市場附近的「攀枝花元寶餛飩」不愧是隱藏版的銅板美食，手工大餛飩粒粒飽滿，配上道地的川味小菜，跟著老練的山友吃起來，準沒錯！

• 北柴山登山口

龍泉寺登山口（龍皇寺、千光寺）

• 攀枝花元寶餛飩

地址：高雄市鼓山區鼓山三路50號

電話：0929-491-159

營業時間：08：30～20：00，週日08：30～14：00，不定休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.05】

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