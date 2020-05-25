快訊

口罩銷售禁令解禁可自由買賣 預計6月1日實施

城市裡的步道秘境 龜山步道

聯合新聞網 / Takao樂高雄

【文/蘇銳、攝影/Carter】

　　左營的舊城門、老古蹟、蓮池潭、眷村小吃眾所熟知，卻少有人知道這裡有個海拔僅63公尺的龜山步道，無須任何工具，舉步就能登山，沿途翠樹環繞，頗有綠林小秘境之感，精神抖擻下山後，再來碗傳統道地的古早味杏仁茶，身心暢快無比。

左營龜山一名源於如烏龜喝水的山形，遠遠望去有幾分相似。（攝影／Carter）
左營龜山一名源於如烏龜喝水的山形，遠遠望去有幾分相似。（攝影／Carter）
　　龜山位處左營舊城邊，因外型似烏龜伸頭朝向蓮池潭喝水而得名，其步道共有三處登山口，分別為海光停車場的龜山步道口、北門步道口（勝利路登山口）及樓頂媽步道口（配水池登山口），三個登山口步道皆相通相連，整體坡度平緩好走，走一圈約30分鐘，屬於老少咸宜、平易近人的踏青路線。

　　若從龜山步道口進入，可沿著木棧道穩健地前進，步道兩旁綠蔭相伴不間斷，光線細密地從樹梢縫隙灑落，觸目所及都是蒼翠綠意；除了蟲鳴聲，林間偶有松鼠跳躍追逐，傳出樹枝沙沙聲增添趣味，伴隨徐徐涼風迎面而來，走起路來倍感輕鬆。

神秘碉堡鎮舊城 眺望蓮池好風光

　　早期龜山為軍事管制重地，當時有碉堡、砲台、營房、坑道等建築，現在雖然不再使用，卻也未曾拆除，沿著步道就能看到遍布的軍事痕跡，像標誌著3031的碉堡是步道的制高點，廢棄坑道裡的灰色石牆，訴說著當年的故事，細細看著這些迷彩風景，引人想像昔日士兵戍守的情景。

往龜山高處走去，隨著地勢越來越高，蓮池潭的春秋閣映入眼前。（攝影／Carter）
往龜山高處走去，隨著地勢越來越高，蓮池潭的春秋閣映入眼前。（攝影／Carter）
廢棄的碉堡、砲台等軍事遺跡，見證當時龜山的戰略位置。（攝影／Carter）
廢棄的碉堡、砲台等軍事遺跡，見證當時龜山的戰略位置。（攝影／Carter）
　　龜山附近都是平原地形，其中的迷人之處在於能眺望周邊景致。在往高處走時，蓮池潭的風景一覽無遺：綠葉做為前景，春秋閣矗立蓮池潭，對映著波光粼粼，後方還有遙遙相望的半屏山；另一旁的北門舊城門，遠望著海面上來往的船艦，恰恰吻合傳統文人描寫《龜山八景》裡的「晴巒觀海，登峰野望」，古今之景都在眼底。

　　與柴山、旗後山名氣相比，左營龜山顯得小巧迷人，或許這也是人們每每來到左營，總是容易錯過這個秘境步道的原因，不如找個天氣晴朗的好日子，走上龜山步道吹吹風吧！

爬完山來碗杏仁茶或杏仁冰，最是解渴清涼。（攝影／Carter）
爬完山來碗杏仁茶或杏仁冰，最是解渴清涼。（攝影／Carter）
順道吃：杏福巷子

　　離開龜山之後，順著蓮池潭賞景再繞入小巷弄裡，找到一棟古香古色的老厝，門口高掛著「杏福」兩字，客人坐在門埕前，品嘗杏仁茶或杏仁冰品，懷舊氣息油然而生。

　　杏福巷子的創立來自老闆童年滋味，杏仁茶傳承自外婆的好手藝，老闆堅持每日研磨熬煮，以天然的方式煮出甜香溫潤的杏仁茶，少了刺鼻濃郁的杏仁香精氣味，串起大家對古早味的想念。

• 龜山步道登山口

海光公有停車場旁（勝利路與新庄仔路交叉口處）

• 杏福巷子-杏仁茶

高雄市左營區左營下路45號

(07)588-1180

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.05】

相關新聞

旗山生活文化園區震後重生 一日小學生上課了！

穿上小學生制服，揹起書包，坐在教室裡，下課鐘聲響起了！這些熟悉的景物，是否喚起你昔日的回憶呢！旗山生活文化園區自2016年地震後，閉園進行古蹟修復，甫於今年初重生，延續了前身舊鼓山國小的童年紀實，即日起特別舉辦「一日小學生．時光蕉囊」主題展，一起來拍照打卡，大小朋友穿越時光重溫校園經典場景。

城市裡的步道秘境 龜山步道

左營的舊城門、老古蹟、蓮池潭、眷村小吃眾所熟知，卻少有人知道這裡有個海拔僅63公尺的龜山步道，無須任何工具，舉步就能登山，沿途翠樹環繞，頗有綠林小秘境之感，精神抖擻下山後，再來碗傳統道地的古早味杏仁茶，身心暢快無比。

走訪高雄後花園—柴山步道

在日本，「低山走丘」（走訪丘陵）是登山風潮新顯學，只要半天的行程，既能鍛鍊體能，又能親近大自然。柴山登山步道是由珊瑚礁石灰岩所形成的自然地形，濃密的熱帶林植物生態，還有完善的步道規劃，是高雄民眾登山踏青的好去處。

輕鬆挑戰台灣小百岳—觀音山步道

台灣百岳是否令你心生嚮往卻望之卻步？不妨以台灣小百岳為目標。觀音山位於高雄大社區，在台灣小百岳排名75號，標高雖僅177公尺，卻是高雄十大名山之一。

金字面山下幸福農學堂

「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」對美濃福安國小的學生來說，這不是搖頭晃腦朗朗背誦的詩句，而是實實在在的感受。

胡天蘭—用味蕾感受高雄的美好

「左營那個道地的眷村味，現在走遍全台灣也難尋了。」說到美食，胡天蘭整個人就散發出渾然天成的光彩，豐富的肢體語言、生動的面部表情和讓人垂涎三尺的形容詞，吸引人不斷地從她身上挖寶，恨不得馬上跟著這位美食故事家的腳步，穿越任意門品嘗一道道令人感動的好味道。

正港高雄味！「雄店」在這裡

全台市集風潮興起，各類型的主題市集總能勾起大家逛街的興趣，有些市集一年舉辦一次就像媽祖遶境般盛大，也有一季一次的定期市集；在高雄，除了知名的愛河畔市集外，也有以推廣二手古著、老件為主的市集「雄店」，讓喜愛老東西、舊氛圍的同好前來挖寶，形成高雄不同的獨特風景。

前鎮漁港 凌晨限定的漁市風景

凌晨三點，摸黑出門，還在感嘆路上孤寂的夜色之際，甫轉進前鎮漁市場卻已是一片燈火通明，喧囂的人聲伴隨著機具聲，人潮川流繁忙熱絡，讓人彷彿也感染起這股蓬勃朝氣。

星星天使到市府 用音樂散播歡樂

週一到週五，每天中午十二點固定會有一名表演者來到高雄四維行政中心演奏音樂，看著表演者在琴鍵上飛舞，手指俐落快速、樂音高低起伏，一派輕鬆愉悅氛圍舒緩了人們步行的節奏

大馬創作鬼才黃明志 來高雄又唱又拍

馬來西亞鬼才黃明志日前發表高雄觀光主題曲《出去走走》，自3月21日上線首播之後，短短一星期吸引200萬觀看人次，強勢登上YouTube發燒影片第二名，截至日前更是拿下市府觀光影片在YouTube瀏覽數的第一

岡山醒村 歷經時光淘洗的眷村之美

還記得金鐘戲劇《一把青》裡，上演著軍眷生活酸甜苦辣的場景「南京仁愛東村」嗎？取景地就位於高雄岡山的醒村，隨著圍籬拆除、對外開放參觀，斷垣殘壁之中，仍不掩昔日的風華。

漫步晚風 戀上迷幻夜色的愛河

下午四、五點後的愛河邊，散步的人們沿著河堤走走逛逛，愜意地享受日落時刻，趁機呼吸新鮮空氣，更聞嗅到在空中飄散的食物香味。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。