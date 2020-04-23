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山林裡的瓜果之鄉 杉林葫蘆亮起來

聯合新聞網 / Takao樂高雄
月眉黃家夥房牌樓前的半月池。（攝影/曾信耀）
月眉黃家夥房牌樓前的半月池。（攝影/曾信耀）

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀、圖片提供/日光小林社區發展協會】

因為「杉林」地名，原以為會走進一座「山林」裡。本期地圖遊高雄要讓你對杉林徹底改觀，來看看這個瓜果之鄉，孕育出多麼豐厚的人文藝術。

　　北接甲仙，東連六龜，南接美濃、旗山，杉林的地理位置不可避免成為「路過」的地方。何明賢解釋，進入杉林有兩條路，一條是旗山過月眉橋，一條是從美濃過月光山隧道，以前去甲仙一定得經過杉林，但其實很多人根本不清楚自己路過杉林了。

　　杉林至今仍是旗美九鄉鎮少有未被污染破壞的淨土，水質、空氣品質很好，或許杉林沒有過度開發的觀光氣息，有時給人前不著村、後不著店的生活印象。這是一個傳統農村，除了稻米與雜作，山坡地多種植龍眼、荔枝、芒果，農產則以瓜果為主，如苦瓜、木瓜、南瓜、絲瓜等等，也因此被稱之為「瓜果之鄉」。

杉林葫蘆藝術設計的掌福，握在手上隨時間呈現質地光澤。（攝影/曾信耀）
杉林葫蘆藝術設計的掌福，握在手上隨時間呈現質地光澤。（攝影/曾信耀）
葫蘆藝術獨一無二

　　杉林近年以葫蘆藝術受矚目，帶動瓜果之鄉的生機。瓠，俗稱葫蘆，這種普通平凡的農作物，除了供人食用，再也沒有利用價值了。但台灣民間流傳一句諺語：「厝內一粒瓠，家風才會富」，意思是說，在家裡擺放一個葫蘆，才會發財、富有。葫蘆在華人地區代表吉祥的意涵，加上葫蘆諧音為福祿，常用來送禮表達祝賀心意。

葫蘆雕刻藝術館收藏展示多位瓠藝大師作品，從彩繪、素描多種技法呈現葫蘆工藝之美。（攝影/曾信耀）
葫蘆雕刻藝術館收藏展示多位瓠藝大師作品，從彩繪、素描多種技法呈現葫蘆工藝之美。（攝影/曾信耀）
　　杉林新庄國小於民國85年成立葫蘆雕刻藝術館，由瓠藝大師龔一舫指導創作，何明賢在民國93年創立杉林葫蘆藝術，成為推動地方產業的一大特色。葫蘆是杉林獨有的農業，也是文創亮點，有生活應用商品伴手禮，也有展覽工藝品，葫蘆設計著重目標市場，創造經濟價值，何明賢強調，「玩葫蘆首選在杉林，就是要形塑全台灣的葫蘆素材供應地。」

每件葫蘆工藝獨一無二。（攝影/曾信耀）
每件葫蘆工藝獨一無二。（攝影/曾信耀）
　　早期農村罕見專業種植葫蘆，因此多半利用木頭、石頭做成葫蘆的形狀，在國外葫蘆屬於高階藝術創作的天然材質，加上約半年即可收成的短期作物，相比在藝術市場熱愛收藏的木雕，光是一棵樹需要數十年來長成，天然葫蘆既無污染，亦不會造成生態負荷。

　　目前杉林葫蘆藝術契作種植60多種品種，結合產地將葫蘆轉換成有意象的創作，未來將舉辦體驗活動，讓人走進葫蘆田、品嚐葫蘆餐、玩葫蘆DIY、送伴手禮等套裝旅遊行程。由於葫蘆工藝本身是多元藝術，融合書法、繪畫、雕刻、造型藝術、多媒材等，近年有不少藝術家來杉林定居。

日光小林部落小旅行

　　同樣為杉林帶來生機的，還有莫拉克風災重建部落的日光小林。歷經2009年8月8日滅村，在杉林從零開始，日本友人贈與小林村5884株向日葵（小林日文發音KOBAYASHY音同5884），意味著小林村對生命的堅持，如同向日葵般堅毅，挺直腰桿永遠迎向陽光，有陽光的地方就有希望。

大滿舞團讓更多人認識平埔族原住民文化。（照片提供/日光小林社區發展協會）
大滿舞團讓更多人認識平埔族原住民文化。（照片提供/日光小林社區發展協會）
　　原本已中斷30多年的大武壠族部落夜祭，也因重建過程中，透過唱古調的方式撫慰族人的心靈，來到日光小林欣賞大滿舞團演出與認識大武壠族文化；走訪大武壠族植物園，跟著耆老體驗柴舉、漁笴生活智慧，還有使用龍眼木燻燒的柴燒年糕農事體驗，阿嬤的雞角刺湯是小林人最愛的味道，日光曝曬下的薑黃則是上天給小林村最好的禮物，走訪日光小林之前，不妨事先預約一場部落小旅行。

百年黃家夥房以孝傳家

　　杉林人口組成有平埔族、客家、閩南人，其中有半數以上是客家人，有百餘年歷史的月眉黃家夥房就是杉林客家建築代表之一。入口牌樓前後刻有「五經世第」及「友孝遺風」字樣，彰顯客家先民早期開墾杉林，以孝傳家的古訓，這也是客家地區保留最完整的牌樓。

月眉黃家夥房三合院式樣古樸。（攝影/曾信耀）
月眉黃家夥房三合院式樣古樸。（攝影/曾信耀）
　　這座黃家江夏堂夥房為二進式三合院，往裡頭走還有一道積慶堂，祠堂間仍保留一座完好的古井，與半月池雙雙對應，形成螃蟹穴的地形。石碑刻有大正四年，紅磚砌成的古井湧泉不絕，至今仍有居民取水飲用。

賀買餐廳招牌特色料理必推台灣鯛一魚多吃。（攝影/曾信耀）
賀買餐廳招牌特色料理必推台灣鯛一魚多吃。（攝影/曾信耀）
　　有在地人帶路，我們專程來到當地人最常光顧的賀買餐廳，這家20多年老字號的餐館以活魚多吃著稱，並在門口水族箱直接放養台灣鯛和泰國蝦，自製高麗菜酸魚湯、味噌湯喝起來特別新鮮味美。老闆娘偏好創意料理，一魚兩吃時而泰式口味，時而紅燒、鹽酥、香煎作法，獨家推薦的自製菜脯蘿蔔糕淋上燴肉醬，有別於傳統客家菜系，讓吃到隱藏版客家小炒的人為之驚艷。

金興吊橋風光明媚

　　雖名之為「杉林」，但月光山系其實並未有有系統的山林步道，源自阿里山山脈的楠梓仙溪流經杉林，走訪楠梓仙溪支流枋寮溪流域，因少有人造訪而顯得清靜。集來里的金興社區舊地名為枋寮，早年因砍樹做木板而得名，紅色橋身的金興吊橋橫跨在枋寮溪上，溪水清澈見底，何明賢笑著說，「這是我們當地人夏日戲水的秘境呢！」

金興吊橋的紅色橋身，高吊在綠意山巒環繞之間，格外醒目。（攝影/曾信耀）
金興吊橋的紅色橋身，高吊在綠意山巒環繞之間，格外醒目。（攝影/曾信耀）
帶路人何明賢（攝影/曾信耀）
帶路人何明賢（攝影/曾信耀）
　　杉林、山林，像是一場美麗的誤會，一路上雖沒能飽覽山川秀麗好風光，反倒在葫蘆藝術與平埔族文化洗禮下，孕育出深度的人文風采。來杉林小旅行，享受簡單的快樂。

帶路人 何明賢

杉林葫蘆藝術總監，2004年成立高雄市杉林區愛鄉協會。

• 杉林葫蘆藝術

本館地址：高雄市杉林區上平里大坑1號

電話：（07）677-4897

大愛館地址：高雄市杉林區大愛里大愛路1號A棟

電話：（07）677-6753

• 日光小林社區發展協會

地址：高雄市杉林區忠義路1號

電話：（07）677-5186

• 賀買餐廳

地址：高雄市杉林區清水路36之2號

電話：（07）677-2666

• 月眉里黃家夥房

地址：高雄市杉林區月眉里合興巷

• 金興吊橋

地址：高雄市杉林區集來里通仙巷

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.04】

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