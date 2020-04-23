金工師傅陳俊源的黃金時代

【文/陳婷芳、攝影/Carter】

「精誠所至，金石為開」這句成語彷彿是金工師傅陳俊源的人生寫照。國中畢業就入行，陳俊源現在才剛過知天命的年紀，在金工這門行業裡，已經是老師傅的資歷。隨著機具設備替代純手工，經歷傳統學徒制的金工師傅，將愈來愈稀罕。

傳統學徒出身的金工職人

「真金不怕火煉」，無不表達黃金在人們心目中的崇高價值，對入行35年的陳俊源而言，日復一日打磨金飾工作，早已不為所動。看他拿著戳刀，專注地戳磨拋光手上的金飾手環，這些都僅僅是陳俊源所說的基本功而已。

國中畢業就到黃金加工工廠當學徒，最初就是一直拿火槍燒、拿鐵鎚敲、拿戳刀磨三個動作，前期兩年讓他打下紮實的基本功；當兵退伍後，他繼續從事金工製作，師傅領進門，修行在個人，他開始學習各種金工技術，透過觀察求教其他師傅，在台灣有句諺語說，學徒最少要三年六個月才能出師，而陳俊源謙稱用了十年下苦功，才認可自己成為一名金工職人。

手鍊手環變化式樣多，是純金飾品不敗款。（攝影/Carter） 培養耐性與沈靜

從事金工製作的工作室，工作日常單純，陳俊源笑說，「以前還是學徒時，老闆總是叮嚀椅子要黏在屁股上」，金工師傅需要有耐性，做壞了不能心浮氣躁，就是花時間重做而已，他強調，無論是做中學、錯中學，都是累積經驗的過程。

平時雖以金飾量產工作為主，陳俊源坦言仍偏好純手工的金工製作，從原料到成品一手包辦，以往沒有電動機台的年代，全靠手工抽線、壓金，滾筒滾亮再進行效果處理，如打砂、噴砂、鑽砂等等，最後拋光就可以完成工序了。畢竟純手工客製化比較有挑戰性，曾有客人委託訂製珠寶盒，得先用木材車床，再用純金包覆，「對我來說，沒有麻煩或棘手的金工製作，我在這一行35年了，不熟悉的媒材，也要想辦法突破做出來」。

「海底世界」是陳俊源純手工打造的代表作，每件微小的海底生物僅約一公分。（攝影/Carter） 慢工出細活，重質不重量

金工這門技藝從傳統純手工打造進化到蠟雕，脫蠟鑄造法為近代金工大量鑄造的方式，同樣是設計打版開模，相比同業追求「量」產，陳俊源更在意金工精細度，不僅自我要求慢工出細活，也設下不易複製的門檻，就像他之前代表公司參加金屬鑑定中心的展覽作品「海底世界」，魚蝦、貝類每件微小的海底生物約一公分，精工細作太過珍貴，還因此成為獨一無二的非賣品。

純金飾品受市場潮流影響，相較早期老一輩式樣，現在年輕人喜愛多元風格，陳俊源笑說，之前英文字很流行，Forever、Honey、Love做到很膩，後來還有幾何圖形、潘朵拉風格黃金串珠等。在這麼一張小小的工作檯上，陳俊源專注而認真地打磨出自己一生的黃金時代。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.04】