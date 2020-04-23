吃起來 菜市場裡的講究甜點

【文/Winnie、攝影/Carter】

磅蛋糕專賣店在網路上崛起不稀奇，但在傳統市場裡擺攤，特別引人好奇。信奇和阿古兩年前創辦了「信」品牌， 2019年透過鹽埕第一公有市場「青銀共市」計畫，成為首批試辦進駐的攤位。來瞧瞧講究不將就的磅蛋糕多麼與眾不同！

磅蛋糕只用最好的原料

信的店在鹽埕第一公有市場下午四點開始擺攤，我們特地先走訪他們位於仁武的甜點工作室。整個空間整理得乾淨俐落，各種專業烘焙設備規劃井然有序，完善的收納分類，更是檢視甜點師專業度的細節之處。

工作室每天早上動工製作磅蛋糕，目前共推出五種口味，有巧克力、柚子檸檬、伯爵茶、莓果與熱帶芒果，為了堅持天然食材本色，信的磅蛋糕所使用的原料不僅涵蓋法國奶油、美國杏仁、比利時巧克力，還有嚴選來自產地的果泥和水果，如荷蘭的覆盆子、紐西蘭的黑醋栗、印度的阿芳素芒果、台灣的香蕉等等，為了找出最適合烘焙的素材，他們反覆嘗試幾乎不計其數。

每款磅蛋糕都有專屬的包裝設計。（攝影/Carter） 一磅麵粉、一磅糖、一磅奶油、一磅蛋，是磅蛋糕的原始配方，說來容易，但實作掌握卻需要十足用心。信的磅蛋糕嘗起來紮實，充滿濃郁的奶油香氣，濕潤、香濃。巧克力口味添加了橘子皮，豐富了層次，橙酒香畫龍點睛圓潤了整體滋味；伯爵茶口味，每口都咬得到糖煮杏桃帶來的甜酸口感；特別挑選適合烘焙的阿芳素芒果，混搭瑪黛茶來提升香氣；結合愛知縣柚子與檸檬糖霜，柑橘清香酸甜交織，太值得細細品味。

從論文研究做甜點

聊起當初的創業歷程，阿古原本念臨床心理，在國外當了幾年心理師；信奇所學是資訊傳播，曾做過廣告企劃，實際上，兩人與做甜點毫無淵源。「我們決定開店時，最初賣的是冷壓果汁」，但台灣到處都有水果攤，於是兩人重新思考利用相同原物料研發的商品定位，從果醬打開通路之後，再結合果醬試做甜點，阿古笑說，「我愛吃司康，但一家店只有一種品項，風險太大，所以才會做磅蛋糕」，結果磅蛋糕推出後，市場反應熱烈，甚至成為信的店主要營收來源。

有趣的是，阿古的甜點啟蒙之路不是從食譜或網路教學而來，他透露自己是透過閱讀大量論文來研究甜點，「我是學術派的人，需要知道原理才有辦法做出內容，像果醬的果膠組成、蛋糕的麵粉成分等」，目前為止，阿古已經做出50多種配方，但有些口味考量成本太高，只能當成興趣。

信的店神奇門市就在鹽埕第一公有市場內。（攝影/Carter） 來傳統市場分享我們的故事

信的店從網路經營線上訂購起步，去年進駐傳統市場擺攤，今年四月將會開設甜點店；而在鹽埕第一公有市場的攤位上，除了販售磅蛋糕、果醬，這個空間同時分享關於人權社會倡議。

信奇和阿古的台灣澳門同性伴侶，帶來有別於傳統市場的世代議題，「我很喜歡市場的人情味，也和市場阿姨們分享我們的故事」，接下來信的店將在堀江街開店，可以內用供應法式甜點，這家店會成為一個烏托邦，把所有美好的元素都集中在這，然後讓人想到「美好」就會想到「信」。

信的店JAM & PASTRY COLLECTION

地址：高雄市鹽埕區鹽埕第一公有市場內

時間：週四～週日16：00～20：00(不定期調整時間，以FB公告為準)

FB：信的店-Pastry Collection

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.04】