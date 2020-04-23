那瑪夏的「梅」好春天

【文/阿潘、圖片提供/型農林春福】

年復一年，四季更迭，當冬梅卸下身影，春天捎來消息，綠枝青葉映入眼簾，那瑪夏的大夥兒便開始期待，梅樹枝頭上結實纍纍的青梅。冬天賞梅，春天品梅，是這兒美好的日常。

好山好水好青梅

台灣梅產區主要在南投、高雄、臺東、臺南等縣市之中低海拔山坡地。依農糧署資料，107年種植面積以高雄為全台之冠，分布在桃源、那瑪夏、六龜、甲仙和茂林。每年十二月到翌年元月是開花期，三月下旬至五月下旬為梅子產期。去(108)年由於冬季溫暖及雨水不足，致產量下降，今年開花正常，產量回升，那瑪夏的梅農林春福表示，今年結果率有五成以上，相較去年約三到四成，收成算是不錯。梅子採收分為手採與竿採兩種，手採專供製作脆梅，竿採都是供食品加工。

台灣青梅品質好，營養豐富，加工產品多元。(照片提供/mook) 梅子具有鈣、鐵等多種礦物質及豐富的有機酸，屬強鹼性食品，不適宜直接食用，多以醃漬加工為主，依成熟度的不同，製作出口感風味迥異的梅製品。五、六分熟的青梅果肉脆，適合製作脆梅；七、八分熟的青梅適合加工成Q梅、紫蘇梅等；成熟的黃梅可製作成梅醬、梅醋、梅露等。

說起梅子的好，日本人最知道，向來視其為養生聖品，便當中常會有一顆梅子，配飯也助消化。不僅美味營養，梅製品也適合在家DIY，依個人口味喜好手作，享受生活樂趣。小小青梅可說有著大大的作用。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.04】