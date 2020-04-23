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漫步晚風 戀上迷幻夜色的愛河

聯合新聞網 / Takao樂高雄
雙層樓的白色貨櫃搭配透明半圓球鞦韆造景，是網美必拍的重點。(攝影/Carter)
雙層樓的白色貨櫃搭配透明半圓球鞦韆造景，是網美必拍的重點。(攝影/Carter)

【文/蘇銳、攝影/Carter】

　　下午四、五點後的愛河邊，散步的人們沿著河堤走走逛逛，愜意地享受日落時刻，趁機呼吸新鮮空氣，更聞嗅到在空中飄散的食物香味。

吹著晚風看著愛河美景，舒緩生活中的緊繃。(攝影/Carter)
吹著晚風看著愛河美景，舒緩生活中的緊繃。(攝影/Carter)
　　循香來到河東路與大同路段，有座純白色的兩層樓貨櫃屋，面朝愛河方向，一、二樓不僅擺上座位，還拉起滿天串串交錯的小燈泡。白日裡看來尋常，暮色來臨時，盞盞燈光暈黃染亮，襯著紫黑夜幕，從二樓的透明窗景望去，窗外好似倒映出星光，浪漫蔓延。

帶著情人來愛河畔的白色戀人貨櫃，以心鎖見證彼此的誓言。(攝影/Carter)
帶著情人來愛河畔的白色戀人貨櫃，以心鎖見證彼此的誓言。(攝影/Carter)
　　倚窗感受徐徐晚風，水面穿梭著緩行的遊船，遠方建築物倒映在水上，一片波光閃閃，耳邊響起慵懶抒情的樂音，迷人的愛河沿岸，讓心情輕鬆了起來。餐廳一樓垂掛著透明圓球座椅，是網美到訪時必拍的取景焦點，它是高雄近日裡最熱門的景點之一，更被譽為情人必去的餐廳，未來的愛河河畔，除了這棟白色戀人貨櫃屋，其他特色貨櫃屋也將陸續進駐，愈來愈美麗的愛河景致，不管夜幕、白日都精采。

白色戀人貨櫃屋

高雄市河東路189號(高雄地方法院對面)

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.04】

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