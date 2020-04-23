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岡山醒村 歷經時光淘洗的眷村之美

聯合新聞網 / Takao樂高雄
園區保存多元地景風貌，化為開放式的公園。（圖片提供／高雄市政府文化局）
園區保存多元地景風貌，化為開放式的公園。（圖片提供／高雄市政府文化局）

【文/高嘉聆、圖片提供/高雄市政府文化局】

　　還記得金鐘戲劇《一把青》裡，上演著軍眷生活酸甜苦辣的場景「南京仁愛東村」嗎？取景地就位於高雄岡山的醒村，隨著圍籬拆除、對外開放參觀，斷垣殘壁之中，仍不掩昔日的風華。

　　歲月時光宛如溪流，將動亂年華淘洗為思古幽情，步入醒村，儘管建築早已破陋，但一磚一瓦都是時代變遷的見證者，梳理歷史脈絡。

　　醒村原為日本海軍航空隊宿舍群，由國民政府接收後，改為空軍官校飛行教官的住處，共有A、B、C、D、E五棟兩層樓的磚造斜頂宿舍，以及F棟的俱樂部和G棟的禮堂，建築立面融合和洋特色，以連續的拱圈迴廊著稱，優美雅緻，是全台眷村的亮點之一。

走過近九十年的光陰，醒村透露出歲月之美。（圖片提供／高雄市政府文化局）
走過近九十年的光陰，醒村透露出歲月之美。（圖片提供／高雄市政府文化局）
　　然而，一旦建築失去了「人氣」，便難免落入荒煙蔓草中，醒村也不例外。隨著時間逝去，眷戶搬遷，房舍逐漸殘破不堪，一度被世人所遺忘，直到電視劇《一把青》在此取景，劇組美術巧手將廢墟化為充滿時代感的場景，引來民眾追劇觀光，再度成為話題。

　　目前園區由高市府文化局負責修復活化，B棟宿舍現已修復完成，不但設有諮詢工作站，今年五月還預計規劃主題特展（展覽時間以文化局正式公告為主），推廣眷村文化。其餘建物雖然仍待修復，但也難掩美麗，看著老屋與老樹緊密地融為一體，教人不禁駐足，或穿梭、或拍照，留下歲月如梭、光陰似水的畫面。

　　做為岡山空軍及高雄眷村文化地景的櫥窗，醒村的美，不僅僅是氛圍，更具有歷史意義及未來展望。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.04】

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