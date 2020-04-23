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大馬創作鬼才黃明志 來高雄又唱又拍

聯合新聞網 / Takao樂高雄
出去走走MV看到最後還有彩蛋，來看看黃明志和韓國瑜市長同框搞笑。（照片提供/堅持夢想文創）
出去走走MV看到最後還有彩蛋，來看看黃明志和韓國瑜市長同框搞笑。（照片提供/堅持夢想文創）

【文/Winnie、圖片提供/堅持夢想文創】

　　馬來西亞鬼才黃明志日前發表高雄觀光主題曲《出去走走》，自3月21日上線首播之後，短短一星期吸引200萬觀看人次，強勢登上YouTube發燒影片第二名，截至日前更是拿下市府觀光影片在YouTube瀏覽數的第一，MV中不只有愛河、旗津、棧貳庫、衛武營、中央公園、蓮池潭龍虎塔、六龜等高雄景點，最後還有搞笑又有趣的彩蛋，話題十足。

出去走走MV大好評

　　「啦啦啦啦啦啦，昨天鳳山今夜在六龜」，輕快的節奏讓人不自覺跟著哼唱著。馬來西亞鬼才黃明志受邀為高雄打造觀光主題曲《出去走走》，聊起此次為高雄創作，MV裡他坐在一台露天貨車上，走遍高雄各處景點，為了拍攝這支MV，製作團隊到去高雄至少四、五次，從山上到海邊再到市區，就是要找到在拖板車上能夠拍到的風景，不只考量技術環節，還必須呈現高雄的美。

　　《出去走走》MV上線發布後，黃明志特地在臉書分享寫道，「這應該是三年來拍攝難度最高的MV了」，以旅人視角帶觀眾遊遍高雄景點，他說，高雄有山、有海，有鄉村、有都市，還有原住民、閩南和客家人，想要拍攝的素材很容易找得到，這是此行令他感到最驚喜的發現。

　　堅持夢想文創CEO林郁傑說：「黃明志在這三天上山下海，每天睡眠不到3小時，移動的路上都是在補眠，看他盡全力在拍攝，實著讓人敬佩，也希望這支作品能把高雄帶到海外！」

上）看出來是棧貳庫旋轉木馬了嘛！（下）黃明志對茂林原住民的熱情，印象特別深刻。（照片提供/堅持夢想文創）
上）看出來是棧貳庫旋轉木馬了嘛！（下）黃明志對茂林原住民的熱情，印象特別深刻。（照片提供/堅持夢想文創）
高雄好吃好玩都在歌詞裡

　　歌詞裡唱著，「好久沒浪費，好久沒送紅玫瑰，到愛河漫步牽牽小手去約會」，「茂林吃山味，中央公園喝咖啡，旗津海邊叼著小卷看美眉」，他強調在新冠肺炎橫掃全球的情況下，「出去走走」應該是現在全世界共同的心聲，希望能夠呈現高雄最美的風景，邀請全世界在疫情過後可以來這裡走走。

　　黃明志說，之前很想去愛河，利用拍攝MV重遊舊地，真的和以前愛河印象完全不同了，像最新約會勝地「白色戀人貨櫃屋」，讓他也想帶朋友來走走。問他喜歡哪樣小吃？「啦啦啦啦啦啦，昨天鴨肉今夜白糖粿」，他乾脆唱進歌詞裡，他說，白糖粿很像小時候吃過的甜點，口感類似麻糬，一連說了好多遍超級好吃。

電影專輯創作不停歇

　　由於新冠肺炎疫情爆發，高雄場的《2020鐵漢柔情：黃明志鐵汗揉情－禁歌精取之夜》已延期舉辦，黃明志表示滿遺憾的，因為很期待到高雄演出，目前已返回馬來西亞的他也沒能半刻得閒，笑說在家創作更多，更傷腦筋，還要同步籌拍電影的計畫，以及完成慈善之旅的任務，工作滿檔的他，期待下次到高雄與大家相見。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.04】

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