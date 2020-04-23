星星天使到市府 用音樂散播歡樂

【文/蘇銳、攝影/Carter】

週一到週五，每天中午十二點固定會有一名表演者來到高雄四維行政中心演奏音樂，看著表演者在琴鍵上飛舞，手指俐落快速、樂音高低起伏，一派輕鬆愉悅氛圍舒緩了人們步行的節奏，不自覺跟著樂音擺動，人們臉上抿得緊緊的嘴角逐漸跟著上揚。音樂的魅力如此療癒，更幫助了一群自閉症孩子找到一片天。

心碎是成長的開始 此後為自閉兒發聲

週間固定時間來到四維行政中心演奏音樂的表演者，他們曾是不會口語表達、無法和人交談、亂跑亂跳的自閉兒，在遇上施媽媽跟「高雄市自閉症協進會」後，人生自此截然不同。

人稱施媽媽的林美淑，在三十一年前創立「高雄市自閉症協進會」，爾後又成立「星星兒社會福利基金會」，關懷自閉兒並倡議法條，給予自閉症的家庭支持、輔導親子教育等，也曾培育過種子教師，是台灣很早期投入自閉症關懷的團體，這些種種都源自她的大兒子。

「我很早就發現他跟其他小孩不同，他只有吃東西時比較會有反應，跟他說話也不太理，很習慣一直繞著圈圈走路。」當時求神問佛各種偏方都嘗試了，最後查了醫學相關書籍等，跟醫生一一核對，在兒子兩歲半時判定為典型自閉症。

把青春歲月用來陪伴、理解自閉症，成為施媽媽的每日工作，這樣的先天疾病，期待大眾能用包容的態度來接納別人與自己的不同。（攝影/Carter） 相信專業 及早發現及早治療

在確定兒子是自閉症後，開始在高雄進行治療訓練，仍無法讓兒子有動機開口，最後北上台大醫院求助，半年的時間，兒子終於有了開口動力，她發現不只是訓練孩子，更要進行親子教育，訓練家長學會跟自閉兒相處的方式、控管自我情緒、如何陪伴等事宜，在專業及家庭教育的雙重努力下，幫助孩子找到生活能力。施媽媽說，及早發現，就能幫孩子早點找到治療方法，就能挽救一個家庭，早療是很重要的。

從這件事，施媽媽理解到，透過專業加上家庭教育引導，能扶持一個自閉症的家庭，降低社會負擔，因此以自身經驗號召高雄市自閉症的家庭，共同組織「高雄市自閉症協進會」，邀請老師來指導，讓家長們心理上有支持，更開設週末課程，特別是自閉症的孩子對於音樂、繪畫或語言等都有特殊長處，希望能透過各種方法來幫助孩子。

施媽媽回憶起自閉兒初次上課時情形，整個教室裡雞飛狗跳，孩子根本靜不下來，只會亂跑、亂衝、亂敲，家長得硬抱在大腿上練習，歷經多次後，孩子居然能透過音樂靜下心來，進入學習狀態，敲響著樂器完成一曲又一曲，不可思議的場面震驚了施媽媽及家長，大膽地讓孩子站上台去面對眾人表演，直到如今。

自閉症並非精神疾病，是先天障礙，若能在嬰幼兒時期發現，就能盡早接受治療、融入社會。（攝影/Carter） 當自閉兒長大後，邁入成年後......

在這些孩子中，有人有理解、表達、溝通的先天障礙，卻記憶力絕佳，擅長演奏鋼琴，反而成為享譽國際的表演者；有人不擅言詞卻擁有好歌喉，各國曲目都難不倒他，成為編曲家；有人是語言障礙跟認知學習困難，未曾學過音樂，就會寫五線譜。透過音樂來陪伴他們，從小孩、青少年到成人，現在成立了「星星王子打擊樂團」到處表演，從他們身上看到另一片天空。

孩子長大成人了，擁有自己生活的能力，施媽媽肩上的重擔卻不見輕鬆，她還在苦惱，社會上有更多自閉症的成人或中老年人，仍未有妥善照料，近來她積極籌畫設置愛心園，收容安置重度自閉症的人，希望幫助更多自閉症患者獲得更好的照料。

星星兒社會福利基金會

http://www.starfamily.org.tw/index.php

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.04】