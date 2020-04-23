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走進獨立書店 閱讀Ｘ生活

聯合新聞網 / Takao樂高雄
小房子書舖藝廊露出紅磚牆面，訴說老屋時光紋理。(攝影/曾信耀)
小房子書舖藝廊露出紅磚牆面，訴說老屋時光紋理。(攝影/曾信耀)

【文/陳婷芳、攝影/Winnie、曾信耀】

　　在手機上網、電子書攻佔眼球的科技年代，實體書店營運格外不易，尤其小型書店在品牌夾擊之下，小房子書舖與等閑書房成為擁有自己定位的類型化書店，無論是繪本或二手選書店，在在傳遞閱讀與生活。

等閑書房 自家書房就是書店

　　「閱讀，是生活的一部份」，等閑書房主人湯若瑜拿出當初剛開書店時製作的磁鐵書籤，光陰飛逝，一轉眼等閑書房即將邁入第七個年頭。老舊街屋騎樓擺著椅凳和書櫃，沒有商業鬧區的精緻亮麗，墨綠色櫥窗裡透著恬靜的生活氣息，湯若瑜說，等閑書房原本就是自己家的書房，因為全家人都愛看書，加上大學就讀公共政策，培養了有關整理、規劃、設計及人際關係的專業養成，讓她萌生開書店的念頭，意外地獲得家人的支持，這間原是五金行的店面，也在若瑜一手打理後，搖身變成為整齊乾淨的小書店。

（左）《百年孤寂》精心選書是二手書店暢銷書。（右）等閑書房主人湯若瑜運用自己所學公共政策背景，打理獨立書店。(攝影/ Winnie)
（左）《百年孤寂》精心選書是二手書店暢銷書。（右）等閑書房主人湯若瑜運用自己所學公共政策背景，打理獨立書店。(攝影/ Winnie)
　　等閑書房經營純書店型態的二手書店，從鳥籠裡放著《百年孤寂》，到一整櫃的《小王子》，在空間氛圍布置能夠觀察到主人的用心；穿過櫃臺，來到書區後方還有間小書室，打造了她喜愛的深褐色書牆，典雅復古的老書桌配上一盞暖黃燈光，讓人可以安靜地沈浸在閱讀時光。與一般書店的不同處在於，若瑜將等閑書房定位為人文書店，地下室講堂策劃讀書會，也會不定期舉辦結合旅行與閱讀的走讀活動，想在忙碌的生活喘口氣，等閑書房提供一方閑適小天地。

等閑書房

地址：高雄市苓雅區福壽街136號

電話：（07）715-3333

時間：14：00～21：00，週一、週日公休

FB：等閑書房

高雄市蒲公英故事閱讀推廣協會秘書李佳勵(左)與書舖專員謝沛霓(右)，來聽聽她們推薦繪本。(攝影/曾信耀)
高雄市蒲公英故事閱讀推廣協會秘書李佳勵(左)與書舖專員謝沛霓(右)，來聽聽她們推薦繪本。(攝影/曾信耀)
小房子書舖 大人小孩都需要的自我探索

　　隸屬高雄市蒲公英故事閱讀推廣協會的小房子書舖，是全台唯一NPO非營利組織所經營的獨立書店，從會員借閱到成立書店迄今七年了。小房子書舖外觀看起來並不小，老房子樣貌相當鮮明，推門入內，落落大方的空間不見滿室書目的擁擠感，大量木造陳設營造溫馨柔雅的小書店質感，彷如電影《電子情書》中那間童書店The Shop Around the Corner，有著美好的心情寄託。

小房子書舖主要提供繪本、圖像閱讀和兒少文學相關讀物。(攝影/曾信耀)
小房子書舖主要提供繪本、圖像閱讀和兒少文學相關讀物。(攝影/曾信耀)
　　小房子書舖偏重在繪本、圖像閱讀、兒少文學等書籍，除了外國翻譯繪本作品，近年小房子書舖特別關注台灣原創繪本，到四月底前，小房子書舖藝廊展出「2019年台灣原創繪本回顧展」，帶領讀者的讀想觀察。「繪本題材承載很寬廣，幼幼書多半是引導孩子認識這個世界，但其實有愈來愈多主題性的知識類繪本，大部分讓成年人在閱讀過程裡，探索個人內在與自身生命經驗，而有所感動啟發，」專員謝沛霓說。

　　除了藝廊的原畫展，小房子書舖每年四月會舉辦一場閱讀日野餐，今年配合防疫措施，特地於4月19日邀請書友帶一本書，在家野餐，當天在書舖臉書，工作人員也會在線上與大家分享故事，；另外12月31日跨年當天還有用大聲朗讀送出祝福的活動。歡迎小朋友、大朋友在小房子的繪本世界裡啟程，來一場自我探索的冒險吧!

小房子書舖

地址：高雄市苓雅區文橫二路115巷15號

電話：（07）338-0887

時間：10：00～18：00，週一、週二公休

FB：小房子書舖

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.04】

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