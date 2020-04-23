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新莊挑水巷老屋遭拆 苦無文資銀行保存珍貴建材

騎吃到飽方案外送限期轉商用專案 違者5月10起直接罰

隱藏版角落書店

聯合新聞網 / Takao樂高雄
大片圓弧落地窗、低矮的書櫃、無壓迫感的舒服空間，氛圍溫馨又放鬆。（攝影/李曉萍）
大片圓弧落地窗、低矮的書櫃、無壓迫感的舒服空間，氛圍溫馨又放鬆。（攝影/李曉萍）

【文/Cindy、攝影/李曉萍】

隅居城市一角的書店，等待尋寶者探訪。在那方安靜閒適的空間，也許遇上愛不釋手的趣味、也許得到解開困境的錦囊，一切都是緣份。

城市書店 都市角落的心靈方舟

　　一本書的書名、一段不經意翻過的文字，都有可能烙印在某個人記憶中，在生命轉折處點亮一盞燈，引領他繼續前行。對城市書店掌舵人藍秀珠而言，書店的價值高於賣書的功能性。

　　藍姐是南部圖書出版業的資深前輩，原本是屏東的水果零售商，為了協助先生接手的書報發行業務，一踏足就是三十餘年，從高屏區書報雜誌的中盤商，轉進實體書店領域，2006年在河堤社區開設第一間「城市書店」，可惜2010年不敵網路書店的崛起而熄燈。2015年中鋼總部新大樓落成，希望維持傳統，提供員工一個書香園地，委託長期在中鋼小港園區內經營書店的藍姐籌備，才有城市書店2.0的誕生。

門口最顯眼的區域陳列，藍姐挑選的臺灣農特產品，手工釀製的鹹檸檬醬、台灣野生紅茶、紫晶桑椹紅酒等，搭配探討地方風土的書籍，藍姐笑著說：「只是想要分享好東西。」（攝影/李曉萍）
門口最顯眼的區域陳列，藍姐挑選的臺灣農特產品，手工釀製的鹹檸檬醬、台灣野生紅茶、紫晶桑椹紅酒等，搭配探討地方風土的書籍，藍姐笑著說：「只是想要分享好東西。」（攝影/李曉萍）
　　城市書店選書如其名，適合城市中所有人閱讀，除了上班族需要的商業理財、生活應用和語言學習類，還廣泛涵蓋歷史、文學、飲食、兒童等。最特別的是佔據一整面書牆的心靈成長類書籍，勾勒出藍姐堅持經營書店的本心，「城市書店就像森林中一間永遠亮著燈的小屋，提供溫暖與安全感。」這裏是知識園地、社團同樂共學的空間、也是每個人心靈的庇護所。

　　下次遇到困惑的難題，與其求神問卜，不如來城市書店找靈感吧！這個都市角落的心靈方舟，陪伴你在知識中找到方向，再次揚帆啟航。

城市書店

地址：高雄市前鎮區忠勤路23號（中鋼總部會館3樓）

電話：07-331-3593

時間：週一至週六11:00-19:00

FB：城市書店

貓手書店。（攝影/李曉萍）
貓手書店。（攝影/李曉萍）
貓手Book & Shop日文二手藝文書店 什麼都有，什麼都不奇怪

　　循著低調指標走上鹽埕區民宅的二樓，櫥窗陳列日軍模型戰機，迎接找到「貓手」書店的尋寶者，午後斜陽懶懶灑落書架與閱讀區，誘惑讀者入坐，以甜香不膩的俄羅斯紅茶佐書，消磨悠閒好時光。

　　「貓手」的老闆林國輝原本從事化工業，因產業衰退而萌生轉職念頭，從喜歡逛二手書店的興趣出發，一開始在網路平台試水溫。當時一位編織老師私訊詢問，想尋找日本的編織樣板書，林大哥嗅到市場需求，選擇圖多字少的藝文書籍做為第二人生的起點，他語帶自豪地說：「我們是台灣僅存的日文二手書店。」

（左）與印花樂合作的包袱巾都相當獨特且受歡迎。（右）店內販售許多軍機模型和機械齒輪模型，也曾舉辦過軍機模型展。（攝影/李曉萍）
（左）與印花樂合作的包袱巾都相當獨特且受歡迎。（右）店內販售許多軍機模型和機械齒輪模型，也曾舉辦過軍機模型展。（攝影/李曉萍）
　　林大哥從網路上蒐集日文二手書，種類包羅萬象，除了編織、陶藝、摺紙等手工藝書籍，同時網羅生活、古美術、繪本、設計、模型、動漫、絕版雜誌等，主題千奇百怪。懂一點日文的讀者，也許能學會海上自衛隊各軍艦的招牌咖哩做法；即使不懂日文，也能在精彩的圖畫照片中找到樂趣，鑑賞明治時期古董洋燈和20世紀的經典收音機、評比各航空公司飛機餐、探索日本漫畫角色的住家平面圖，流行文化到冷門專題，都能在「貓手」佔據一席之地。

　　風趣健談的林大哥涉略百科雜學，話匣子一開，從123自由日聊到各國軍隊野戰糧食，店內收藏如數家珍。無論是有目的尋書人，或是隨意亂逛的愛書人，林大哥和「貓手」都不會讓你失望。

貓手Book & Shop日文二手藝文書店

地址：高雄市鹽埕區大勇路68號2樓（鹽埕埔站1號出口對面）

電話：07-521-4388

時間：週二至週日13:00-19:00

FB：貓手book&shop日文二手藝文書店

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.04】

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