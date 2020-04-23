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老字號書店 為城市點燈

聯合新聞網 / Takao樂高雄
乾淨整齊是復興二手書店給人的第一印象。（攝影／曾信耀）
乾淨整齊是復興二手書店給人的第一印象。（攝影／曾信耀）

【文/高嘉聆、攝影/曾信耀】

老書店是城市裡的一盞燈，點亮了當代的文化風景，也點亮過往的燦爛回憶，引領愛書人一再流連忘返。

復興二手書店 送上一本名為心意的書

　　步入大門，燈光明亮，架上的書每一本都是乾乾淨淨的，依照白底藍字的分類牌擺放整齊，如果不說，或許不會意識到這是一間二手舊書店。

　　不少人對於經營書店抱有浪漫想像，復興二手書店第二代吳俊彥笑說，「每天有一半時間都在工作，從下午三點忙到凌晨三點，其中最花時間的就是理書。」每一本書收回來後，經過檢視、修邊、磨整、清潔等步驟，各個宛若新生，這些理書技巧除了承接自第一代父母親，更多是他自我精進、到處學習的成果，「將乾淨整齊的書交到讀者手上，是我們經營書店的一份心意。」

店長吳俊彥愛惜每本書，讓它以最好的面貌重新面世。（攝影／曾信耀）
店長吳俊彥愛惜每本書，讓它以最好的面貌重新面世。（攝影／曾信耀）
　　深耕高雄三十餘年，即便是老字號書店了，也難以阻擋數位當道、實體書店式微的浪潮，如何不被時代的洪流淹沒，以新姿態繼續走下去，是吳俊彥每日都在思索的問題。「我想試著集結各家舊書店的力量，一同推廣志業。」因此，自2010年起，他開始自費印製「高雄舊書店地圖」，每年忠實記錄這座海港城市的書店足跡，不只發行紙本地圖，也結合Google Maps導覽，鼓勵大眾按圖索驥走進書店，用書香滋潤生活。

復興二手書店

高雄市新興區新田路85-1號

07-2410303

FB：復興二手書店

理楊德顯最喜歡的書店一隅，採光良好，與書相伴。（攝影／曾信耀）
理楊德顯最喜歡的書店一隅，採光良好，與書相伴。（攝影／曾信耀）
明儀倉庫書店 愛書人的閱讀充電站

　　高雄的「書蟲們」大抵都對明儀倉庫書店不陌生，座落於河堤社區二十年，寬敞的兩層樓，以齊全的書種與實惠的折扣著稱，是高雄目前規模數一數二的實體書店。

　　日日與書為伍，經理楊德顯說，「實體書店擁有難以取代的魅力，讀者與店員間的互動是網路書店沒有的，藉由翻書和找書的過程，每一回都建立了獨特的閱讀經歷，長遠來看，對於人生有著潛移默化的作用。」愛書如他，每次看到一家人一起來看書、買書，尤其感動，「在同一個空間，父母與孩子擁有各自的閱讀角落，是很美的畫面。」

明儀倉庫書店空間寬敞，書種齊全。（攝影／曾信耀）
明儀倉庫書店空間寬敞，書種齊全。（攝影／曾信耀）
　　不過，受到大環境影響，明儀倉庫書店一度於2018年宣布歇業、邁入歷史，令不少愛書人感到惋惜，所幸後來與房東協商，得以繼續經營，「許多老顧客得知消息後，比我們還開心！」

　　經營書店，有如為城市撒下文化的種子，需要經營者的堅持與愛書人的支持。創辦以來，始終如一，明儀倉庫書店雖然沒有主流書店的裝潢派頭，但也不失簡潔舒適，更珍貴的是那份日漸消逝的閱讀精神，值得教人花時間在這裡消磨一整天。

明儀倉庫書店

高雄市三民區明福街2號

07-3435387

FB：明儀書店

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.04】

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