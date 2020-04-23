跟著老屋閱讀高雄 時光寶盒裡的新生命

【文/Ruby、圖片提供/高雄市政府都市發展局】

台灣目前對老屋的認定沒有統一標準，像《文化資產保存法》提到，公有建築物屋齡超過五十年，於處分前須進行文化資產價值評估；而在文化部「私有老建築再生計畫」，則以民國六十年為界，在之前的老建築就可算老屋（換算屋齡約為四十九年）；至於《都市危險及老舊建築物加速重建條例》認為屋齡超過三十年就可屬老屋，因此無論是三十年、四十九年或是五十年，都是老屋範圍，都市歷史發展久遠的高雄，相對地就有為數不少的老舊建築。

台灣老屋新生運動歷經數十年，至今有的成為住宿空間、有的改造後經營餐廳、髮廊、藝廊，有的成為辦公商業空間，不拘泥行業，各式各樣的運用讓老屋更有魅力，在高雄也有諸多老屋改造案例。

在抬頭欣賞老屋新生的同時，更不能忘記這些建築物都曾經代表著某一時期，見證了高雄各階段發展，如港口鐵道交錯的哈瑪星、移民人口眾多的旗津、周邊小鎮的樞紐岡山等，透過老屋保留了高雄昔日的風貌，經過整修再造活化空間，替老屋注入新生命。

打開時光寶盒，承載記憶的老建築

近日高雄市政府都發局出版《高雄老屋導覽手冊》，由建築師林宛蓁編著，以時間脈絡開啟，集結近年來老屋修復活化的案例，像是楊家老宅、旗津通山老屋、寶樂食堂、仁壽醫院、叁食壹、浪花跟湊町御典茶等，紀錄老建築的人文歷史，將城市記憶保存下來。

書中七棟老屋興建於1910～1954年間，處在日治現代化到戰後重建時期，書中也收錄了改造前後的對照，有部分則成為對外營業空間。（圖為旗津通山老屋）（圖片提供/高雄市政府都市發展局） 高雄市政府在104年開始就陸續有相關補助計畫，針對特殊歷史建築之老屋給予建物本體、外部環境改善、室內裝修及經營等補助，都發局設計科科長羅椉元指出，這本書不只介紹老屋之美，更進一步紀錄老屋修復過程，包括結構、防水、機電等重要細節，對於未來想從事老屋改造的人，具有極大的參考價值，更希望能透過此書拋磚引玉，讓更多人重視。

《高雄老屋導覽手冊》中紀錄了七棟老屋的修復過程。（圖片提供/高雄市政府都市發展局） 作者林宛蓁表示，高雄不只是具有歷史的老城市，也是充滿活力的國際港灣都市，在新舊交融後，老屋的存在更有其意義；整修老屋聽起來是很棒的一件事，但實際投入的金錢、時間及人力都是大挑戰，如何再生後將空間永續經營，帶動人潮及錢潮之餘，更能保有建築美感，都是值得深思。

線上閱讀《高雄老屋導覽手冊》（建議使用IE瀏覽器開啟）

https://urbanebook.kcg.gov.tw/books/admin/27/

（註：都發局出版《高雄老屋導覽手冊》實體書籍已索取完畢，若對高雄老屋發展想深入了解，亦可購買文化局出版、林宛蓁建築師著作《時速五公里之前的城市：由高雄老屋開啟地域性空間論述》）

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.04】