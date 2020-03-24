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打造新藍海 路竹農家樂2.0！

聯合新聞網 / Takao樂高雄
黑蒜雞、香雞米糕，都是大園香雞廚房的招牌菜。 （攝影/曾信耀）
黑蒜雞、香雞米糕，都是大園香雞廚房的招牌菜。 （攝影/曾信耀）

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

　　老一輩人常說的，「等路」(台語)，等待親友自遠路帶回來的禮物，或是家人遠行，返家帶回來的禮物，即伴手禮。本期地圖遊高雄來到路竹，借彼喻此，一起帶上「等」待「路」竹的心意。

農特產小而美

路竹至今保有濃厚的純樸的氣息。 （攝影/曾信耀）
路竹至今保有濃厚的純樸的氣息。 （攝影/曾信耀）
　　從前，路竹又做叫「半路竹」。在清康熙《臺灣府誌》史冊上，即出現「半路竹」的地名，因當時路竹分別距離府城安平與鳳山縣城約20公里，正好是半路，加上竹木茂盛，是商旅行人路經歇息納涼之地，於是有了「半路竹」的說法。

花椰菜、番茄、雞蛋與虱目魚是路竹四寶。 （照片提供/路竹區公所）
花椰菜、番茄、雞蛋與虱目魚是路竹四寶。 （照片提供/路竹區公所）
　　走訪路竹，至今依舊強烈感受著傳統農村生活氣息。路竹地處嘉南平原南部，300多年來以農為本，近年更以花椰菜、番茄、雞蛋與虱目魚列為路竹四寶。推廣農特產，結合觀光旅遊，路竹致力深耕在地品牌，打造新藍海。

　　路竹區公所農業課長盧玉麟指出，路竹屬於中型鄉鎮，養殖業規模無法和彌陀、永安相比較，畜牧業產值不及阿蓮、岡山，雖然比上不足，卻也因此創造「小而美」的產業特色。尤其民以食為天，光是從「雞」說起，土雞料理、雞蛋到鹹酥雞，在路竹也算是「雞」關算盡了呢！

(左)黑糖即溶樂推出之後，立即引起上班族的辦公室團購熱潮。（攝影/曾信耀）(右)來預約有趣的黑糖DIY體驗。 (照片提供/黑糖家)
(左)黑糖即溶樂推出之後，立即引起上班族的辦公室團購熱潮。（攝影/曾信耀）(右)來預約有趣的黑糖DIY體驗。 (照片提供/黑糖家)
在地品牌隱形冠軍

　　這趟農業小旅行，先來到台1線上，路竹唯一的觀光工廠「黑糖家」，宛如彩色樂高積木風格的建築外觀，加上整面恐龍鯊魚彩繪牆，為純樸的農村帶來極具現代感的亮點。這個1992年成立的品牌，從一支支黑糖棒棒糖起家，以傳承沖繩古法的手工黑糖創造口碑，不只是選購伴手禮的好去處，還可以事先預約「樂趣黑糖DIY」。

　　相比黑糖家的出色搶眼，福記冷凍食品就顯得相當低調，這家擁有全台85％鐵蛋及60％拉麵店溫泉蛋市占率的老字號，可說是路竹不折不扣的隱形冠軍。福記在路竹已有百年歷史，從一間小小的碾米廠展開，經歷許多與食品相關的產業歷練。

鐵蛋、滷蛋、茶葉蛋、溫泉蛋超暢銷。 （攝影/曾信耀）
鐵蛋、滷蛋、茶葉蛋、溫泉蛋超暢銷。 （攝影/曾信耀）
　　而有台灣蛋品加工第一品牌的福記，鐵蛋、滷蛋、茶葉蛋、溫泉蛋真空包裝，讓現代人隨身攜帶好方便，並且持續研發台灣紅豆湯、麻油雞湯多種口味碗裝甜品、湯品，現任第三代王榮得董事長秉持食安第一的信念，取得國內外多項食品認證，除了等台灣許多零售通路，更將自家產品賣進全球五大洲。

觀光牧場擠ㄋㄟㄋㄟ

　　路竹畜牧產業有養雞、養豬、養羊，盧玉麟笑說，「光是養豬65,000頭，比路竹人口數還多（編按：路竹人口有53,000多人）」。下一站就來到路竹唯一的觀光牧場「禾光牧場」，這裡是羊咩咩的家。

　　羊爸爸王家壽、羊媽媽王秋香於1991年成立禾光牧場，從5頭小羊養起，逐漸發展到目前400多頭的牧場規模。王家壽是國內知名的養羊專家，20多年前即已開啟台灣羊隻AI技術，看見數十座獎盃擺在一起，原來王秋香更是田媽媽創意料理競賽的常勝軍。

羊媽媽王秋香照顧羊咩咩30多年。 （攝影/曾信耀）
羊媽媽王秋香照顧羊咩咩30多年。 （攝影/曾信耀）
週末假日可以來禾光牧場，體驗割牧草餵食羊咩咩，擠羊ㄋㄟㄋㄟ、餵小羊喝ㄋㄟㄋㄟ。 (照片提供/禾光牧場)
週末假日可以來禾光牧場，體驗割牧草餵食羊咩咩，擠羊ㄋㄟㄋㄟ、餵小羊喝ㄋㄟㄋㄟ。 (照片提供/禾光牧場)
　　聽見羊咩咩的叫聲好療癒，正好遇到餵食時間，一手拿著奶瓶的王秋香說，「我們自己種了6公頃的牧草給羊吃」。除了可以喝到新鮮羊乳，王秋香還利用自家羊奶、牧草研發多樣鮮羊乳美食，如饅頭、水餃、冰淇淋、濃奶酪等。禾光牧場假日免費開放入園，可以來體驗擠羊奶、餵羊吃草、餵小羊喝ㄋㄟㄋㄟ，很適合來踏青享受歡樂的親子遊。

超級秘店的庭園餐廳

吳媽媽私房菜都是百吃不厭的家常菜。 （攝影/曾信耀）
吳媽媽私房菜都是百吃不厭的家常菜。 （攝影/曾信耀）
　　原以為庶民小吃才是精彩可期，出乎意料地，我們竟來到了兩家美輪美奐的庭園餐廳，原來餐廳主人把老家改頭換面，沒有名店的張揚，反而給人一種秘店的低調感。

　　八分健康手作料理原本在路竹火車站附近經營小食堂，主打吳媽媽私房菜，後來遷址的新餐館還添了些設計感，反倒成為老主顧口中的隱藏版美食，熟門熟路的客人一上門，就對老闆說，「妳處理就好」。吳媽媽私房菜的無菜單料理，四菜一湯看似尋常，在地花椰菜、醃製的小黃瓜，一尾鮮魚炸得金黃香酥，飄著桂花香的滷豬腳，這些家常菜色，才真是令人吃不膩的好滋味。

　　如果沒有留意招牌，位於鄉間小路裡的大園香雞廚房也很容易就錯過了。四年前才開店的大園香雞廚房，是黃月桂、黃月菊、黃月環三姐妹一起打理的家庭餐館，主打土雞料理，大姐黃月桂笑說，我們仨完全沒有餐飲相關背景，純粹就是三個媽媽眾志成城，招牌的黑蒜雞、豆乳雞、花椒雞、香雞米糕現學現賣，光是雞湯就有十多種口味，就連南科高雄園區外國客人也可以吃上好幾碗雞湯。

　　距離大園香雞廚房約5分鐘車程的南科高雄園區，沒有市井商圈往來熱鬧，信步走來還會偶遇一些公共藝術作品，以雞蛋為創意的「基因35號」，還有鋼材立體雕塑、彩色透光玻璃、結合腳踏車運動互動裝置的黑馬，找找看，園區目前總共有25件作品喔！

立體馬賽克的鴨到寶、鍍鈦處理的熊好的日子，帶來極具童趣的創作。 （攝影/曾信耀）
立體馬賽克的鴨到寶、鍍鈦處理的熊好的日子，帶來極具童趣的創作。 （攝影/曾信耀）
小吃老店人情味濃

古早味的大愛豆花，豆香濃郁始終如一。 （攝影/曾信耀）
古早味的大愛豆花，豆香濃郁始終如一。 （攝影/曾信耀）
　　盧玉麟說，路竹最熱鬧的地方就在路竹車站周圍，中正路是小吃大本營，也是路竹夜市所在地。50多年老店的大愛豆花，從推車起家，到現在由第三代黃振德傳承傳統滋味，阿公時代傳承下來的豆花，吃起來滑順、入口即化，豆漿加上古早味紅茶散發濃郁豆香，取名「大愛」豆花可不是沽名釣譽，老闆說，凡是路竹學區國中、國小期中期末考，單科成績達100分，拿考卷來就能享有一杯粉圓豆花的獎勵。

陶韋旭不只對用料講究，料理過程也都自己把關。 （攝影/曾信耀）
陶韋旭不只對用料講究，料理過程也都自己把關。 （攝影/曾信耀）
　　接近傍晚時分，好事達鹹酥雞老闆陶韋旭也準備就緒，比臉大的雞排貨真價實，「全台只有我敢三角骨脫光光」的招牌尤其引人發噱。陶老闆30多年前遠赴美國留學，在紐約當地半工半讀6年，回台工作一段時間後，為了生計，他決定開店賣起自己愛吃的鹹酥雞，他笑說創業時僅僅只有「house star」英文店名，20年前的路竹還很鄉下，很多人看不懂，只好再加上中文「好事達」。

　　從觀光牧場到食品加工廠，路竹有得吃、有得玩！不走尋常美食路線，滿滿的等路心意，很路竹！

帶路人盧玉麟。 （攝影/曾信耀）
帶路人盧玉麟。 （攝影/曾信耀）
帶路人盧玉麟

高雄市路竹區公所農業課課長，路竹在地囝仔。

• 福記冷凍食品

地址：高雄市路竹區中山路268號

電話：（07）696-2329

• 黑糖家

地址：高雄市路竹區中正路128號

電話：（07）697-8555

時間：06：00～14：00

• 禾光牧場

地址：高雄市路竹區永華路302之96號

電話：（07）696-1317

時間： 週六日09：30～18：00

• 大園香雞廚房

地址：高雄市路竹區北嶺里民治路81號

電話：（07）607-1199

時間： 11：00～14：00、17：00～21：00

• 八分健康手作料理

地址：高雄市路竹區永福路21巷2號

電話：（07）696-4835

時間：11：40～13：30、17：40～19：30，週一店休

• 大愛豆花

地址：高雄市路竹區中正路49號

電話：（07）697-6712

時間：08：00～23：00

• 好事達鹹酥雞

地址：高雄市路竹區中正路230-6號

電話：0927-956-566

時間：17：00～21：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】

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