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龍飛鳳舞 神明時尚「繡」

聯合新聞網 / Takao樂高雄
為神明量身訂做衣服，一定要用紅線去丈量尺寸，不可以直接拿尺量。 （攝影/曾信耀）
為神明量身訂做衣服，一定要用紅線去丈量尺寸，不可以直接拿尺量。 （攝影/曾信耀）

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀、圖片提供/高雄市立歷史博物館】

傳統婚慶嫁娶或入新厝時，習俗上會掛上八仙彩；地方辦廟會時，也會看見有人扛著帥旗遶境。這個隱身在常民文化背後的傳統刺繡工藝，一針一線都要很傳「神」。

一家「繡」才，世代傳承

　　刺繡這項工藝可追溯自虞舜時期，在中國已有三千年歷史，宗教用途的傳統刺繡雖深入日常生活，實際上卻是一門很希罕的經典手藝。位於有300年歷史大廟三鳳宮後面的龍國繡莊，是目前高雄僅存從事傳統刺繡宗教用品老店。

鋪棉花是立體繡最重要的步驟。 （攝影/曾信耀）
鋪棉花是立體繡最重要的步驟。 （攝影/曾信耀）

陳宗塍母親吳麗雪也是40多年刺繡老師傅。 （攝影/曾信耀）
陳宗塍母親吳麗雪也是40多年刺繡老師傅。 （攝影/曾信耀）
　　擁有近半世紀手藝的陳海清，早年在台南府城向福州師傅拜師學藝，從學徒練就紮實基本功，返鄉高雄後成立龍國繡莊，如今由第二代陳宗塍傳承刺繡工藝。

　　七年級生的陳宗塍自小耳濡目染，雖然唸的是電子科，看他畫底圖信手拈來，很快就將草稿完成，他說，「每個師傅畫功有不同的風格，爸爸手繪勾勒線條很細膩」，在「嚴師」父親的教導下，他也逐步開創出屬於自己的代表作。

刺繡技藝繁複細膩

　　傳統刺繡以八仙彩、桌裙、神明衣等為主，在早期台灣民間生活中，不論是傳統婚慶嫁娶或新屋入厝，八仙彩刺繡是送禮或自用不可或缺的吉祥物品。由於彩繡製作過程費時耗工，從起草稿、上繃、疊繡，再縫金蔥線，加上繡花，還要上漿並曬乾，落繃後要鑲亮片、滾花邊，最後縫上裡布、加上流蘇，一幅刺繡作品才算大功告成，因此每幅作品都非常值得細細端詳。

國際戲獅甲獅王大賽帥旗是由龍國繡莊承製。 (照片提供/高雄市立歷史博物館)
國際戲獅甲獅王大賽帥旗是由龍國繡莊承製。 (照片提供/高雄市立歷史博物館)
　　龍國繡莊客製項目多元，包含頭旗、轎布、神衣、神帽、八仙彩、棹裙、旗幟、銀帽等，如高雄市政府文化局舉辦國際戲獅甲獅王大賽冠、亞、季軍帥旗就是由龍國繡莊承製，同時也為高雄孔子廟製作祭孔專用「麾」。無論是20多尺長度的八仙彩，或僅僅9公分的太子戰甲，都難不倒老師傅，陳宗塍想起曾經承製廟會頭旗有16尺之大，外加雙面的繡功，足足費時了四、五個月。

男神女神穿衣有學問

　　畫完底圖之後，陳宗塍順手拿起一條紅線一邊解釋，「給神明量身訂做衣服，一定要用紅線去丈量尺寸，再拿到尺上換算，不可以直接拿尺量」，神明衣會依照性別及等級來區分，例如男神多穿繡龍、女神多穿繡鳳的衣服。

　　此外，神明衣顏色也有神格位階之別，像玉皇大帝、王母娘娘的神格最高，以黃色為主，媽祖是橘色，屬於道教的王爺、玄天上帝以黑色為代表，每年農曆三月是宗教刺繡行業的大月，媽祖、保生大帝、玄天上帝誕辰都在此時，陳宗塍笑說，「這些習俗一定要懂，否則顏色做錯就抓包了。」

　　相較父執輩的傳統藝師，陳宗塍嘗試創新，龍的線條紋路表現融入現代感，配色愈來愈花俏，甚至還有客製施華洛世奇水晶媽祖帽。即便如此，龍國繡莊始終堅守傳統工藝，未曾試圖轉型或置入文創設計，就像陳宗塍說的，「尤其是我們這種神明行業，更必須必恭必敬，對每一件作品全力以赴地完成」。

龍國繡莊

地址：高雄市三民區三民街102-1號

電話：（07）286-6600

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】

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