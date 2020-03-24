【文/Winnie、攝影/曾信耀】

客人湊近一看，好奇問著「這不是雞蛋糕喔？」在高雄才吃得到的雞蛋酥，就算已經是流傳60多年的台味點心，還是常常被一問再問。

乍看之下和雙胞胎甜甜圈有些神似，又常和雞蛋糕被人半路認親戚，雞蛋酥看似簡單，基本食材只有雞蛋、麵粉和糖，頂多加入各種餡料的口味，但全部過程都靠手工完成，下油鍋炸得金黃香酥，外皮有酥皮口感，咬下時又保持蛋糕體鬆軟綿密，高雄人自豪的台版下午茶點心，難怪每家都是數十年老店的好口碑。 雞蛋酥是老高雄人的下午茶。 （攝影/曾信耀）

蘇阿嬤雞蛋酥就在鼓山輪渡站斜對面。 （攝影/曾信耀） 渡船頭港口點心50年老味道

創立於1963年的蘇阿嬤雞蛋酥，在鼓山輪渡站斜對面，現在已交棒給第二代蘇俊義。老闆透露，當年阿嬤的雞蛋酥是一名船員向日本烘焙師傅學來的，之後因緣際會傳授給阿嬤。雞蛋和麵粉揉和的麵糰，等待發酵醒麵後，在老闆手上掐成月餅般的麵皮，作法看起來不複雜，其中卻有不能說的美味關鍵，就是貼上酥皮的小動作，才能外酥內Q，油炸卻不油膩，吃到口中滿是雞蛋香。老闆堅持不能透露酥皮的秘方，真是鐵了心要讓人吃得到、猜不到。

從蘇阿嬤時代的原味、紅豆、咖哩雞蛋酥，到如今已推出的花生、芋頭、巧克力、鮪魚玉米、奶酥、起司、熱狗等十種口味，有甜、有鹹，招牌原味完全憑藉雞蛋香和麵皮口感取勝，老闆特別推薦花生口味，炒花生、研磨成粉每道工序都不假手他人，濃郁的堅果香，宛如熔岩漿在口中爆發，簡直讓花生控瘋了。

60年老店最愛原味雞蛋酥

位於高雄車站後站一帶的方家雞蛋酥，清一色都是在地人光顧。老闆一人校長兼撞鐘，捏麵糰、包餡、下油鍋，老主顧個個熟門熟路，只要老闆忙不過來時，客人就會自動自發依照瀝油網上的口味告示牌，自己動手夾雞蛋酥跟算錢找零。

方家雞蛋酥第二代方素娥提到現年85歲的父親方山田，從20歲就開始賣雞蛋酥，歷經一甲子光景，方家雞蛋酥一直維持原味、紅豆、花生、咖哩四種口味，方素娥說，原味最受老客人喜愛，平凡的食材帶出純粹的滋味，咖哩口味吃起來鹹香微辣，內餡以馬鈴薯、豬肉與大量青蔥及咖哩製成，與外酥脆內Q軟的雞蛋酥皮裡應外合，比起甜口味，更有豐富的層次。

• 蘇阿嬤雞蛋酥

地址：高雄市鼓山區濱海一路96號

電話：0955-972-771

時間：14：00～21：00

• 方家雞蛋酥

地址：高雄市三民區大連街129號

電話：0917-117-091

時間：13：30～19：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】