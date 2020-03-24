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高纖低卡、營養滿分的美濃野蓮

聯合新聞網 / Takao樂高雄
野蓮長度可達一人高，收成時會放低水位，方便採摘。 （照片提供/美濃區農會）
野蓮長度可達一人高，收成時會放低水位，方便採摘。 （照片提供/美濃區農會）

【文/阿潘、圖片提供/美濃區農會】

　　野蓮或叫「水蓮」，是美濃一年四季都有的特產，熱炒、涼拌皆宜，口感清脆，熱量極低，富含膳食纖維及營養素。若遇上颱風季，不畏風雨的野蓮，因供貨穩定，價格相對親民，更是婆婆媽媽精打細算下的搶手蔬菜。

去蕪存菁後的野蓮，適合熱炒或涼拌。 （照片提供/美濃區農會）
去蕪存菁後的野蓮，適合熱炒或涼拌。 （照片提供/美濃區農會）

美濃野蓮的前世今生

　　野蓮正式學名「龍骨瓣莕菜」，也稱「荇菜」，早在三千年前詩經中就已出現，「關關雎鳩，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。參差荇菜，左右流之，窈窕淑女，寤寐求之。」，描述的是姑娘在河邊水洗野蓮的畫面。

　　野蓮曾是美濃中正湖（美濃湖）中的野菜，居民閒暇時會潛入湖中拔取食用，後經人工栽培，美濃成台灣最大產地，占九成以上產量。葉片狀似蓮葉的野蓮，食用部分是葉柄（莖），莖長會隨水位高低變化，生長期約三個月。收成時，採蓮人穿著防寒衣、青蛙裝，走入水田，全身浸泡，憑經驗靠手感，將水下的野蓮連根拔起，再用手指梳理，圈綑成束。接著，水洗野蓮，人在水池中，透過水的浮力梳洗整理，去除根部、葉片及賣相不佳的部分，過程辛苦耗費人力，卻也產生大量的廢棄野蓮。

葉片狀似蓮葉的野蓮田。 （照片提供/美濃區農會）
葉片狀似蓮葉的野蓮田。 （照片提供/美濃區農會）
　　近年，為利用營養不打折的廢棄野蓮，美濃農會與工研院合作，將其製成段、粉，用於烘焙食品，或萃取成純露，製成各式保養品，讓年產值兩億元以上的美濃野蓮利用價值再升級，開創嶄新的一頁。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】

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