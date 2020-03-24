城市裡的忘憂森林：大東濕地公園
【文/宇翎、攝影/Cater】
是否要告別城市、走過崎嶇山路和遠離喧囂，才能找到忘憂森林？來一趟大東濕地公園，生機盎然的綠意襯著銀亮水面，瞬間忘卻身在何處，如夢如幻般的美景盡收眼底。
小瀑布嘩啦順勢落下，與水面激盪出耀眼光亮，隨後沒入湖裡歸於沉靜，停佇在岸邊的鳥兒忽然鳴叫，引人循聲尋找，卻只見到片片綠葉在水上漂盪，暖暖的三月陽光透著樹梢映照臉龐，好似外頭再多的紛擾，在這裡都能得到安撫，忘卻一切的煩憂。
放眼望去，滿滿綠意圍繞身邊，信步在蜿蜒步道或小橋上，絲絲微風迎面撲來，嗅著空氣裡的涼爽清新，感受大自然悠閒的氛圍，彷彿沐浴在芬多精裡，令人心曠神怡。
垃圾掩埋場變身 綠化濕地公園
這就是大東濕地公園的美景，座落高雄市區，無須翻山涉水就能抵達。公園前身為垃圾掩埋場，經過近年來的整治與綠化復育後，不但煥然一新，更成為受當地居民歡迎的休憩場所，大家喜愛去運動、散步、聊天，閒適地度過午後，假日時則是親子玩樂的場域。筆直樹木跟湖水相映，大東濕地公園更被封為迷你版忘憂森林，吸引許多人前來拍照取景，留下森林靜謐的絕美畫面。
離開咖啡館、放下手機，到戶外走走吧！在忘憂森林裡擁抱大自然，洗滌塵囂煩擾，享受一段怡然自得的小時光。
【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】
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